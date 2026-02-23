Omvårdnadschef till Barnakuten
Region Stockholm / Sjukvårdschefsjobb / Solna Visa alla sjukvårdschefsjobb i Solna
2026-02-23
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Är du en driven sjuksköterska med brinnande intresse för barnsjukvård och ledarskap? Vill du ta nästa steg i din karriär och forma en verksamhet i framkant där din insats verkligen gör skillnad? Nu har du chansen att leda Barnakuten vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, en dynamisk och utvecklingsinriktad arbetsplats med stark gemenskap och höga ambitioner.
Varmt välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
en unik möjlighet att påverka och utveckla framtidens barnakutsjukvård i en verksamhet som värdesätter innovation och förändring
att vara en del av ett engagerat chefsteam som stöttar dig i din ledarroll och fortsatta utveckling
samarbete med erfarna chefer inom Astrid Lindgrens barnsjukhus - en plattform för professionell tillväxt
individuellt anpassad introduktion och kontinuerligt kompetenshöjande insatser för din professionella utveckling
att under hela ditt första år ta del av Karolinskas chefsintroduktion så att du snabbt kan komma in i och trivas i din chefsroll.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig. Läs mer om hur det är att jobba som chef på Karolinska här.Publiceringsdatum2026-02-23Om tjänsten
Astrid Lindgrens barnsjukhus (ALB) bedriver specialiserad och högspecialiserad vård samt har ett rikssjukvårdsuppdrag för viss avancerad barn- och ungdomskirurgi. Till oss kommer svårt sjuka barn från hela landet och vi tar emot runt 180 000 patientbesök per år, varav 55 000 akuta besök. Läs mer om Astrid Lindgrens barnsjukhus här.
På Barnakuten tar vi emot och behandlar barn och ungdomar i åldrar 0-18 år med akuta medicinska, ortopediska och kirurgiska sjukdomar samt skador. Vår verksamhet är öppen dygnet runt med daglig variation i patientantal och intensitet.
Som omvårdnadschef (OVC) på Barnakuten i Solna får du ett stort ansvar och en central roll i att säkerställa hög vårdkvalitet, god arbetsmiljö och effektiv verksamhet. I delat ledarskap med tre OVC-kollegor leder du ett team på cirka 120 engagerade medarbetare. Tillsammans ansvarar ni för ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du samarbetar nära ALB:s sektionschefer och verksamhetschefer för att driva forskning, utbildning och utveckling.
Vi söker dig som
har ett genuint engagemang för barnsjukvård och värdesätter att den senaste evidensbaserade och personcentrerade vården tillämpas
är inspirerande, tydlig och närvarande i ditt ledarskap, du motiverar och utvecklar dina medarbetare
har förmåga att skapa engagemang, delaktighet och samarbete i teamet
arbetar bra med andra och ser värdet av delat ledarskap, du är lyhörd och inlyssnande samt anpassar ditt förhållningssätt utifrån given situation.
Det är viktigt att du agerar utefter sjukhusets värderingar i relation till dina medarbetare och organisationen i övrigt samt att du delar barnperspektivet. Läs mer om Karolinskas värderingar, mission och vision här.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård
Erfarenhet av leda, organisera och samordna team
Meriterande:
Erfarenhet av chefsuppdrag med personalansvar
Erfarenhet av akutsjukvård och/eller barnsjukvård
Ledarskapsutbildning.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan ske löpande, så sök gärna så snart som möjligt.
I vår rekryteringsprocess kan vi komma att använda oss av Assessios tester MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1179". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Astrid Lindgrens barnsjukhus Solna, Karolinska Universitetssjukhuset Kontakt
Anna Norell anna.norell@regionstockholm.se Jobbnummer
9756489