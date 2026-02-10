Omsorgsassistent sökes till LSS-bostad i Sandsbro
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen / Vårdarjobb / Växjö Visa alla vårdarjobb i Växjö
2026-02-10
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen i Växjö
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.Publiceringsdatum2026-02-10Arbetsuppgifter
Är du en engagerad person som brinner för att arbeta med människor? Då kan detta vara ett arbete för dig.
Verksamheten erbjuder bostäder med särskild service enligt LSS och ger stöd till åtta omsorgstagare med behov av en anpassad fysisk miljö samt omsorg, aktivering och stimulans i vardagen. Stödet är både socialt och fysiskt och är särskilt inriktat mot äldre personer. I verksamheten finns gemensamma lokaler som möjliggör aktivering och social samvaro, i syfte att bevara förmågor och skapa gemenskap.
Arbetet innebär att ge individuellt anpassat stöd i omsorgstagarnas vardag utifrån upprättade genomförandeplaner.
Vi söker dig som vill bli en del av en engagerad arbetsgrupp bestående av omsorgsassistenter, organiserade i två arbetsteam, samt nattpersonal. I verksamheten arbetar vi med kontinuerlig dokumentation i journal, samverkan i team och regelbundna arbetsplatsträffar för att tillsammans skapa god livskvalitet för omsorgstagarna.Kvalifikationer
Arbetet ställer krav på att du är ansvarskännande, samarbetsinriktad och engagerad samt trygg i din yrkesroll. Du har ett professionellt förhållningssätt och förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av arbete med personer med olika begåvningsnivåer, autism, grav intellektuell funktionsnedsättning samt fysiska funktionsnedsättningar. Erfarenhet av somatisk vård, vård i livets slutskede och epilepsi ses som särskilt meriterande.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete med människor, gärna inom LSS eller närliggande verksamheter.
Tjänsten förutsätter goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift, samt grundläggande datorkunskaper.
För att vara aktuell för anställning krävs avslutad utbildning från vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, skötarutbildning, vårdarutbildning med påbyggnad, barnskötarutbildning om minst två år eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Exempel på detta kan vara beteendevetenskaplig eller pedagogisk utbildning på högskolenivå om minst 120 högskolepoäng.
Inför anställning krävs att du uppvisar utdrag ur polisens belastningsregister för kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret/enskild person (442.3), i enlighet med 9 § första stycket. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Du söker tjänsten genom länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
CV- och annonsförsäljare undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS 204/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Arbetsplats
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Gustav Hållén 0470-43984 Jobbnummer
9732948