Områdeschefer till Fighter Simulation and Support Systems
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Vill du leda utvecklingen av framtidens Gripen simulatorer? Vi växer och söker nu chefer för avdelningens områden med ansvar för våra utvecklingssimulatorer och pilot- och teknikerträningsprodukter.
Din roll
Avdelningen Fighter Simulation & Support systems (FSS) består av åtta områden med produkt- och verksamhetsansvar. Som områdeschef kommer ditt arbete innebära en stor spännvidd där verksamheten är mycket varierande och i arbetet ligger ett fokus både på långsiktig planering och operativt genomförande.
Området Enabling Simulators består av åtta sektioner som har ansvaret för utvecklingen och driften av våra utvecklingssimulatorer.
Området Fighter Training Devices består av sex sektioner som har ansvaret för framtagandet och utvecklingen av våra pilot- och teknikerträningssystem.
Områdena består idag av ca 100 medarbetare fördelat på sex resp. åtta sektioner. Du kommer att sitta i ledningsgruppen för FSS och ha ett tätt samarbete med övriga områdeschefer och avdelningschef för att tillsammans lösa avdelningens uppgift på bästa sätt tillsammans.Publiceringsdatum2026-02-16Profil
Vi söker dig med erfarenhet och stort intresse för ledarskap där du ser vikten av att bygga ett team och att stötta och utveckla dina chefer & medarbetare. Du har en god förmåga att samarbeta och en vilja och ett driv att vara med och utveckla vår verksamhet. Du har en teknisk utbildning och bakgrund. Meriterande är om du har erfarenhet av simulering & produktutveckling av större system.
Stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper och vi utgår från att du är en nyfiken, positiv och initiativrik person som trivs med att arbeta i såväl team som självständigt.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
