Områdeschef Socialtjänst
2025-09-15
Välkommen till Vårgårda kommun och en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med respektfullt bemötande och hög tillgänglighet gör vi allt för att leverera välfärdstjänster som överträffar förväntningarna hos invånarna i vår kommun. Med utgångspunkt från vår vision, vår gemensamma värdegrund och tydliga politiska mål bygger vi för stark tillväxt och starkt arbetsgivarvarumärke i kommunen.
Nu söker vi en områdeschef som vill leda, utveckla och samordna viktiga delar av socialtjänsten i en tid där nya arbetssätt och lagstiftning formar framtiden. I Vårgårda bygger vi en långsiktig och hållbar välfärd. Här lyckas vi - tillsammans.Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Som områdeschef ansvarar du för enhetschefer inom:
* Individ- och familjeomsorg (IFO)
* Funktionsstöd
* Vuxenutbildningen i Vårgårda och Herrljunga kommun
* Arbetsmarknadsenheten
Du leder en grupp engagerade enhetschefer och har det övergripande ansvaret för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Uppdraget innebär både att säkra kvalitet och stabilitet i vardagen och att driva långsiktiga förbättringar.
Du arbetar nära socialchefen och ingår i socialchefens ledningsgrupp. Tillsammans med din områdeschefskollega inom vård och omsorg/hälso- och sjukvård driver du utvecklingen av socialtjänsten mot en sammanhållen helhet, där invånarnas behov alltid står i centrum.
Vi erbjuder:
* Ett meningsfullt och utvecklande uppdrag i en kommun med korta beslutsvägar.
* Möjligheten att leda viktiga verksamheter i ett pågående förändringsarbete med nyfikenhet på det kontinuerliga förbättringsarbetet.
* En arbetskultur där vi tror på delaktighet, samarbete och glädjen av att lyckas tillsammans
* Goda anställningsförmåner såsom friskvårdsbidrag och semesterväxling.
* Bra pendlingsmöjligheter till och från Vårgårda.
Tillsammans bygger vi en långsiktig hållbar välfärd
Vi söker dig som vill vara med på resan, bidra till ett starkt samhälle och skapa förutsättningar för både medarbetare och invånare att lyckas.Kvalifikationer
Vem är du?
Vi söker en chef med starkt engagemang för samhällsuppdraget och förmåga att leda i förändring. Du behöver vara strategisk och analytisk, men samtidigt närvarande och stödjande i ditt ledarskap.
Vi ser gärna att du har:
* Dokumenterad erfarenhet från ledarskap i socialtjänsten eller liknande verksamhet.
* Förmåga att leda och utveckla andra chefer
* God samarbetsförmåga och vana att bygga relationer internt och externt
* En kommunikativ och tydlig ledarstil
Det är krav på högskoleutbildning, inom socialt arbete eller annan relevant akademisk utbildning.
Som person är du trygg, modig och nyfiken. Du vågar fatta beslut, ser möjligheter och tror på att vi lyckas bäst tillsammans. Du är prestigelös och inkluderande i ditt sätt att leda du bygger engagemang genom samarbete, delaktighet och tillit.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Be gärna om referenser på mig som din blivande chef, så att du vet vem du kommer att samarbeta med.
Varmt välkommen med din ansökan!
I Vårgårda kommun gäller heltid som norm med möjlighet till deltid. Då heltidsuppdrag saknas innebär det att tjänster kan kombineras med andra arbetsuppgifter, eller vid annan arbetsplats.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Vårgårda kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
