Områdeschef IFO öppenvård
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen / Sjukvårdschefsjobb / Vaggeryd Visa alla sjukvårdschefsjobb i Vaggeryd
2026-02-18
, Gnosjö
, Aneby
, Jönköping
, Sävsjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen i Vaggeryd
Socialförvaltningen i Vaggeryds kommun är en driven och engagerad organisation där vår värdegrund - att göra skillnad tillsammans - genomsyrar allt vi gör. Med ett starkt fokus på delaktighet, utveckling och samskapande arbetar vi målmedvetet för att möta dagens och framtidens behov på ett modernt och hållbart sätt. Hos oss arbetar vi för en tydlig riktning, en varm arbetskultur och en vilja att ständigt förbättra stödet till kommunens invånare.
Vill du vara med och leda ett öppenvårdsarbete som verkligen gör skillnad - tidigt, nära och tillsammans? Hos oss får du möjlighet att fortsätta utveckla en verksamhet som i många år byggts upp med stort hjärta, tydlig riktning och starkt fokus på förebyggande insatser för både barn, familjer och vuxna. I vår kommun har vi kommit långt i att skapa välfungerande samverkan med andra förvaltningar och myndigheter, och vi ser på samarbete som en naturlig del av vägen mot en modern socialtjänst.
Vi har under flera år tillbaka satsat på en bred öppenvård och förebyggande verksamheter för att möta individens behov och arbetar för att kunna stötta individerna på hemmaplan och motverka placeringar. Du blir en av två chefer som leder vår öppenvård som består av familjecentral, fält, ungdomsmottagning, familj- och ungdomsbehandling, rörligt elevstöd samt insatser vid skadligt bruk och beroende.
Som operativ chef blir du del av en organisation där närheten till varandra gör skillnad i vardagen. Här är vägen från idé till handling kort, och tillsammans har vi skapat strukturer och metoder som ger oss goda förutsättningar inför den nya socialtjänstlagen. I vår kommuns verkställighet samlas öppenvård och funktionshinderomsorg i en chefsgrupp som är samlokaliserade och stöttar varandra i vardagen, i samverkan och i gemensamma ärenden. Du blir en av sex chefer i ett team som arbetar tätt ihop, stöttar varandra och tar gemensamt ansvar för helheten.
Är du en ledare som trivs i team, gillar att hitta lösningar tillsammans och har lätt för samarbete och samverkan? Då kan du vara den vi söker.
I rollen ingår att leda, utveckla och följa upp verksamheten inom barn och unga och vuxen öppenvård. Du säkerställer att insatserna utförs på ett rättssäkert sätt och med kvalitet. I ditt uppdrag ingår att stötta och handleda medarbetarna i deras behandlingsarbete. Du bidrar till att skapa engagemang, arbetsglädje och en trygg arbetsmiljö för dina medarbetare. Du är en aktiv deltagare chefsgruppen och utvecklingsfrågor. Du samverkar med interna och externa aktörer, såsom andra förvaltningar i kommunen samt andra externa aktörer som regionen, polis och civilsamhälle.
KvalifikationerDu har socionomutbildning eller annan likvärdig relevant högskoleutbildning. Vi söker dig som har erfarenhet av ledarskap och har god kunskap om socialtjänstens uppdrag och relevant lagstiftning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta som chef inom individ- och familjeomsorgen, och att du har god kunskap om arbetsledning eller handledning i behandlingsarbete - både för familjer och för vuxna med beroendeproblematik. Du tycker om att stötta medarbetare i behandlingsprocesser och skapa goda förutsättningar för deras professionella utveckling. För att leda i vår kommun har du en trygg, tydlig och tillitsbaserad ledarstil.B-körkort är ett krav för tjänsten.
ÖvrigtBeredskapstjänstgöring kan ingå i tjänsten.
I denna rekryteringsprocess ingår intervjuer och referenstagning. Utdrag från belastningsregister kommer att begäras innan anställning.
Om du har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta rekryterande chef, istället för att söka via vårt digitala system. Vi hjälper dig vidare på ett säkert sätt.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt ID och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "26/14". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vaggeryds kommun
(org.nr 212000-0522) Arbetsplats
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef IFO/FO
Jessika Holmkvist 0370-67 83 73 Jobbnummer
9748937