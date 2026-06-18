Office Coordinator (deltid)
Poolia AB / Administratörsjobb / Umeå Visa alla administratörsjobb i Umeå
2026-06-18
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Vill du ha ett flexibelt extrajobb där du får ta ansvar, skapa ordning och bidra till att vardagen fungerar smidigt i en internationell techmiljö? Vi söker nu en prestigelös och serviceinriktad Office Coordinator till ett uppdrag hos vår kund i Umeå.
Om uppdraget
I rollen stöttar du ett växande techbolag med löpande kontorsservice och praktiska uppgifter på plats. Det här är en praktisk och operativ roll där du framför allt stöttar kontoret i det dagliga. Du ser till att kontoret fungerar, att förråd är påfyllda och att medarbetarna har det de behöver för att kunna göra sitt bästa jobb.
Du kommer in i en internationell techmiljö där engelska är det huvudsakliga arbetsspråket. Rollen passar dig som trivs med att skapa ordning, ge service och lösa praktiska saker som gör skillnad i vardagen.
Start är i mitten av augusti.Publiceringsdatum2026-06-18Arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
fylla på och organisera snacks, dryck, kontorsmaterial och förråd
ta emot leveranser och se till att varor kommer på rätt plats
kontrollera behov och notera/beställa det som saknas
förbereda arbetsplatser och utrustning för nyanställda
stötta i praktiska frågor och se till att kontoret fungerar i vardagen
Rollen passar dig som trivs med att ta egna initiativ och tycker om att lösa saker innan någon annan ens hunnit fråga.
Vem söker vi?
Vi söker dig som trivs med en praktisk och varierad roll där du får ta ansvar för återkommande kontorsuppgifter. Du är självgående, ansvarstagande och prestigelös, och tycker om att bidra i det lilla som gör stor skillnad för helheten.
För att trivas i rollen tror vi att du är:
flexibel och lösningsorienterad
praktiskt lagd och initiativtagande
noggrann och strukturerad
social, serviceinriktad och hjälpsam
trygg i att arbeta självständigt
bekväm med att kommunicera på engelska
Det är meriterande om du studerar eller har intresse för personal, IT, teknik, finans eller fintech, men det viktigaste är din personlighet och inställning.
Omfattning
Uppdraget är på deltid och omfattar cirka 8 timmar per vecka. Flexibilitet finns kring upplägg.
Låter det här som ett uppdrag för dig? Skicka in din ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7938909-2060656". Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Västra Norrlandsgatan 10 (visa karta
)
903 27 UMEÅ Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
9971262