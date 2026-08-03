Plåtslagare sökes till BML
BML AB / Tunnplåtslagarjobb / Helsingborg Visa alla tunnplåtslagarjobb i Helsingborg
2026-08-03
, Bjuv
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Vi söker en verkstadsplåtslagare för tillverkning och montage av ståldetaljer och konstruktioner.
Du behöver kunna läsa ritningar, mäta, kapa, borra, slipa och passa ihop material. Hos oss behöver alla vara flexibla och hjälpa till där det behövs, både i verkstaden och ute på montage.
Arbetet innebär resor, ibland med övernattning, och sker ofta på höga höjder. Höjdrädsla får därför inte vara ett hinder.
Erfarenhet av svetsning och montage är meriterande. B-körkort är ett krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
E-post: pontusbook@bmlab.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BML AB
(org.nr 559341-5655) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10020164