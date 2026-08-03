Tre stycken elevassistenter till Hästhagsskolan
Stockholms kommun / Pedagogjobb / Stockholm Visa alla pedagogjobb i Stockholm
2026-08-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Hästhagsskolan är en F-9 skola, inklusive anpassad grundskola, med en maxkapacitet om cirka 700 elever. Skolan är belägen i Farsta, i direkt närhet till centrum, kommunikationer och grönområden.
Vi samarbetar med övriga skolor i Farsta, för en likvärdig utbildning i en trygg miljö. Vi vill att vår skola ska vara det bästa alternativet och det naturliga valet för alla barn och unga som bor i vårt närområde och den bästa skolan för alla elever som går här!
Vi söker nu tre stycken elevassistenter på 75% för olika uppdrag på skolan under hösten 2026, med start redan till skolstarten i mitten av augusti.
Vi erbjuder
Du får möjlighet att arbeta på en skola i nya fräscha lokaler och kommer till en personalgrupp med ett gott arbetsklimat och en stark vilja att samarbeta för att uppnå gemensamma mål.
Din roll
Som elevassistent arbetar du med att hjälpa elever som av olika anledningar behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen och i skolans övriga verksamhet. Arbetet syftar till att få eleverna att så långt som möjligt, och utifrån sina egna förutsättningar, utvecklas i enlighet med utbildningens mål.
I arbetet ingår att stötta eleverna i klassrummet med undervisningen samt på raster, på idrotten, i matsalen etc.
Du har ett nära samarbete med undervisande lärare där du både får instruktioner och samverkar kring hur arbetet ska utföras. Arbetet sker såväl självständigt som tillsammans med andra i personalen.
Tillsammans med lärare och övrig personal på skolan arbetar du för att skapa en utvecklande, meningsfull och positiv miljö för eleverna. Omsorg och tillsyn av elever är andra viktiga delar i uppdraget. Arbetsuppgifterna är varierande, omväxlande och ibland utmanande.
Vi söker nu tre stycken elevassistenter till olika uppdrag under våren:
1. Elevassistent till två elever på mellanstadiet som tidigare har gått i anpassad grundskola men nu går i ordinarie grundskola. Eleverna har stora behov av stöd i undervisningen och i det sociala samspelet.
2. Elevassistent till två elever i högstadiet, varav den ena behöver stöd i skolarbetet och den andra främst har motoriska utmaningar och behöver stöd vid viss förflyttning, ombyte etc.
3. Elevassistent till två elever i högstadiet, varav den ena har diabetes, varför kunskap och erfarenhet av att arbeta med elever med diabetes är önskvärt för denna tjänst. Den andra eleven har stora behov av stöttning i skolarbetet och framför allt i de teoretiska ämnena.
Din kompetens och erfarenhet
För alla tjänster krävs att du är trygg, tillitsskapande och inser vikten av att vara en vuxen förebild. Du har vana och erfarenhet att hantera konflikter och av att arbeta med barn/elever med utmanande beteenden. Du kan arbeta självständigt och tar initiativ. I ditt samspel med elever och vårdnadshavare är du tydlig och lyhörd för elevernas behov. Du har god förmåga att utrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Vi vill också att du har god erfarenhet av att stötta elever i undervisningssituationer och har en god pedagogisk kompetens.
Vi söker dig som vill och kan bygga relationer med elever, tror på att varje elev når sin fulla potential och vill arbeta för att främja deras självständighet. Du är professionell, har gott omdöme och kan sätta gränser. Du är empatisk och använder dig av ett lågaffektivt bemötande av elever.
Du är lugn, trygg och stabil och har lätt för att samarbeta med andra. Du har god kommunikationsförmåga såväl när det gäller elever, kollegor och vårdnadshavare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vid ansökan önskar vi att du anger vilken/vilka av ovan tjänster du söker.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Torsbygatan 31 (visa karta
)
123 41 FARSTA Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Grundskoleavdelningen, Område 3, Hästhagsskolan Kontakt
Lisa Lindström lisa.lindstrom@edu.stockholm.se 0761155218 Jobbnummer
10020180