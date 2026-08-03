Vi söker en undersköterska till Hemtjänst Norr
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Falkenberg Visa alla undersköterskejobb i Falkenberg
2026-08-03
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I Vård och omsorg Falkenberg inom hemtjänsten arbetar vi tillsammans och hjälper varandra mycket över gränserna. Till din hjälp i ditt arbete finns flera professioner som exempelvis enhetschef, enhetskoordinator, undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Vårt fokus ligger på att göra det som är bäst för att brukaren ska känns sig trygg i sitt hem.
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Du kommer arbeta i brukarens egna hem och ger vård, omsorg och service enligt beviljat bistånd. Du arbetar utifrån ett rehabiliterande synsätt med tonvikt på värdighet och välbefinnande för brukaren. Du ska tillvarata och stimulera den enskildes resurser och utföra sjukvårdande uppgifter efter delegering av sjuksköterska. Här arbetar du med kollegor som har god erfarenhet och kompetens från vård- och omsorgsarbete.
I hemtjänsten kommer du också att möta teamsamordnare som planerar arbetet med dig för att kvalitetssäkra vård- och omsorgsarbetet till brukaren.
Vill du vara med och utveckla vår verksamhet?Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska (och kan uppvisa bevis ifrån socialstyrelsen om rätt att använda den skyddade yrkestiteln).
Du behöver ha goda datorkunskaper för att kunna arbeta i våra verksamhetssystem.
Vi söker dig som medarbetare som har intresse av att vara med och skapa och bibehålla en verksamhet där vi arbetar utifrån våra brukares hälsa och livsvillkor.
Du är genuint intresserad av att möta människor i behov av vård och omsorg.
För att trivas hos oss behöver du vara flexibel och ha intresse av att arbeta med varierande arbetsuppgifter. Du är ansvarsfull, har förmåga att planera och organisera ditt arbete och har lätt för att samarbeta. Du är glad och positiv och har förmåga att anpassa dig till oväntade situationer. Du är initiativrik och lyhörd för brukarens behov och känner en självklar respekt för dina medmänniskor.
Känner du igen dig? Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet eftersom det spelar en avgörande roll i våra brukares vardag.
B-körkort är ett krav.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Från och med 1 mars 2026 gäller krav på registerutdrag:
Före erbjudande om anställning ska du kunna uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister tillsammans med giltig fotolegitimation. Du beställer belastningsregistret via följande länk:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337846 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs Kommun
(org.nr 212000-1231)
311 80 FALKENBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Monica Hirvelä 0346-886284 Jobbnummer
10020165