Boreal Sverige Söker Trafikplanerare Taxi
Boreal Sverige AB / Logistikjobb / Skellefteå Visa alla logistikjobb i Skellefteå
2026-08-03
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Vill du vara med och bygga upp framtidens taxi?
Boreal Sverige växer! Under december 2026 startar vi upp driften av serviceresor i Skellefteå och utökar vår taxiverksamhet. Nu söker vi en engagerad och serviceinriktad Trafikplanerare som vill kombinera planering av trafikproduktion med kundservice och administration.
I denna roll arbetar du främst med trafikplanering men avlastar även trafikledning och växel. Du blir en viktig del av verksamheten och bidrar till att säkerställa en väl fungerande trafikproduktion samtidigt som du är en professionell kontakt för kunder, förare och samarbetspartners.
Hos Boreal får du möjlighet att vara med och utveckla en verksamhet i tillväxt. Rollen är varierande och passar dig som trivs med både planering, problemlösning och kundkontakter.Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Som Trafikplanerare ansvarar du för den kortsiktiga planeringen och förberedelsen av taxiverksamheten inför kommande driftperiod.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Schemaläggning och bemanningsplanering
Planering av nästkommande dags trafikproduktion
Märkning och förberedelse av körningar
Kommunikation med förare kring planeringsförändringar
Hantering av avvikelser gentemot beställare
Slingläggning där avtal kräver detta
Säkerställa att planeringen är genomförbar utifrån tillgängliga resurser
Samverka nära trafikledning, driftledning och övriga stödfunktioner
Säkerställa att trafikproduktionen bedrivs enligt gällande lagar, regler och avtal
När du avlastar trafikledningen är du verksamhetens ansikte utåt och ansvarar för att säkerställa en hög servicenivå i den dagliga kundkontakten.
Dina arbetsuppgifter omfattar då bland annat:
Hantera inkommande telefonsamtal och e-post
Besvara kundfrågor och enklare trafikärenden
Hantera informations- och bokningsärenden
Filtrera, prioritera och vidareförmedla inkommande ärenden till rätt funktion
Ge stöd till trafikledning inom buss- och taxiverksamheten vid behov
Bidra till god tillgänglighet och service för kunder, förare och samarbetspartners
Din bakgrund och dina egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, serviceinriktad och har lätt för att växla mellan planeringsarbete och kundkontakter.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Har erfarenhet av planering, schemaläggning, kundservice eller administration
Har god datorvana och lätt för att arbeta i olika digitala system
Är noggrann, strukturerad och har god organisationsförmåga
Har ett lösningsorienterat arbetssätt och kan prioritera när tempot är högt
Trivs med att ha många kontaktytor och skapa goda relationer
Har ett professionellt och serviceinriktat bemötande
Kan arbeta självständigt samtidigt som du är en lagspelare
Har lätt för att tolka och följa rutiner, avtal och verksamhetskrav
Erfarenhet med krävande planeringssystem från transportbranschen, vård och omsorg eller annan verksamhet med planerings- och kundkontaktinslag är meriterande.
Du uttrycker dig obehindrat på svenska i tal och skrift och känner dig trygg i att kommunicera på engelska i arbetsrelaterade sammanhang. Ytterligare språkkunskaper ses som en fördel.
Information om tjänsten
Anställningsform: Heltid, tillsvidareanställning
Placering: Skellefteå eller enligt överenskommelse
Arbetstid: Dagtid, helgarbete kan komma att bli aktuellt
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Information om tjänsten lämnas av David Lindström – mejl: mailto:David.Lindstroem@boreal.se
alt. telefon: 070-31490540 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boreal Sverige AB
(org.nr 559267-3395)
931 42 SKELLEFTEÅ Jobbnummer
10020181