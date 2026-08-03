Boreal Sverige Söker Trafikledare Buss
Boreal Sverige AB / Logistikjobb / Umeå Visa alla logistikjobb i Umeå
2026-08-03
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Vill du vara med och säkerställa en trygg, effektiv och punktlig busstrafik?
Boreal Sverige växer och utvecklar kollektivtrafiken för framtiden. Vi söker nu en engagerad och lösningsorienterad Trafikledare Buss som vill ha en central roll i den dagliga driften och bidra till att våra resenärer får en trygg och pålitlig resa varje dag.
Som trafikledare är du navet i verksamheten och ansvarar för att trafiken genomförs säkert, effektivt och enligt plan. Du arbetar nära förare, fordonsansvariga, planering och ledning för att hantera både den dagliga driften och oväntade händelser som uppstår längs vägen.
Hos Boreal får du en viktig och utvecklande roll i en verksamhet som har stor betydelse för samhället. Du blir en del av ett engagerat team där samarbete, ansvarstagande och kundfokus står i centrum.
Vi erbjuder:
En varierande och ansvarsfull tjänst
Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt och processer
Ett engagerat arbetslag med hög kompetens
En verksamhet där säkerhet och kvalitet alltid prioriterasPubliceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Som trafikledare ansvarar du för den operativa trafikledningen inom bussverksamheten och arbetar aktivt med att säkerställa en effektiv trafikproduktion.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
Aktivt leda och styra den dagliga busstrafiken
Hantera trafikstörningar, fordonsproblem och andra operativa avvikelser
Ge stöd och vägledning till förare i operativa frågor
Arbeta proaktivt med planering och problemlösning för att minimera trafikpåverkan
Samordna fordonsbyten och personalrelaterade trafikåtgärder
Prioritera resurser för att säkerställa en säker och effektiv trafikproduktion
Följa upp och dokumentera avvikelser samt vidta erforderliga åtgärder
Samverka med planering, fordonsansvariga, driftledning och övriga funktioner inom verksamheten
Säkerställa att trafikproduktionen bedrivs enligt gällande lagar, regler och avtal
Arbetet sker enligt schema där förmiddag- och eftermiddagspass varvas.
I rollen kommer du att arbeta i flera verksamhetskritiska planerings- och trafikledningssystem, bland annat:
Trapeze Duty Manager
Traffic Studio
VM10
Din bakgrund och dina egenskaper
Vi söker dig som trivs i en verksamhet där tempot stundtals är högt och där snabba beslut behöver fattas med fokus på säkerhet, kvalitet och kundservice.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har mycket god datorvana och lätt för att arbeta i olika digitala planeringssystem
Är strukturerad och kan hantera flera uppgifter parallellt
Har god analytisk förmåga och kan fatta välgrundade beslut under tidspress
Är lösningsorienterad och har ett proaktivt arbetssätt
Har lätt för att samarbeta och kommunicera med olika yrkesgrupper
Tar ansvar och arbetar självständigt
Har ett högt säkerhetstänk och en god servicekänsla
Det kan vara en fördel om du har erfarenhet från kollektivtrafik eller transportbranschen sedan tidigare men detta är inget krav.
För tjänsten krävs att du uttrycker dig obehindrat på svenska i tal och skrift.
Information om tjänsten
Anställningsform: Heltid, tillsvidareanställning
Placering: Umeå alt. Skellefteå
Arbetstid: Skiftarbete enligt schema med förmiddag- och eftermiddagspass, vardagar.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Information om tjänsten lämnas av David Lindström – mejl: mailto:David.Lindstroem@boreal.se
alt. telefon: 07031490540 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boreal Sverige AB
(org.nr 559267-3395)
901 37 UMEÅ Jobbnummer
10020168