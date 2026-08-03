Kravanalytiker inom systemutveckling
Avaron AB / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2026-08-03
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-03Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du får en nyckelroll i utvecklingen och förvaltningen av e-tjänster och handläggningssystem som stödjer projekt- och investeringsstöd i en komplex verksamhet med höga krav på kvalitet, struktur och samverkan. Här blir du länken mellan verksamhet och IT, med ansvar för att förstå behov, omsätta dem till tydliga krav och skapa rätt förutsättningar för utvecklingsteamet att leverera värde.
Du arbetar i ett tvärfunktionellt team tillsammans med verksamhetsexperter, utvecklare och testare. Rollen passar dig som trivs nära både användare och teknik, och som gillar att skapa ordning i komplex information. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill påverka hur moderna digitala tjänster utvecklas i en agil miljö med stort verksamhetsnära fokus.
ArbetsuppgifterDu fångar upp verksamhetens behov och driver arbetet med behovsanalys och kravinsamling framåt.
Du konkretiserar, strukturerar och dokumenterar krav inför implementation och vidareutveckling av system.
Du tar fram och dokumenterar kravmodeller, acceptanskriterier och testfall.
Du planerar och leder workshops för kravinsamling med olika intressenter.
Du arbetar nära verksamhetsexperter, utvecklare och testare för att skapa samsyn och tydliga prioriteringar.
Du bidrar till ett iterativt arbetssätt med delleveranser mot både verksamheten och utvecklingsteamet.
Du konfigurerar grunddata utifrån definierade krav.
Du kan även arbeta med delar av systemförvaltning, exempelvis krav, test, support och samordning mellan IT och verksamheten.
Du identifierar och driver aktiviteter som för arbetet mot uppsatta mål och fattar nödvändiga beslut inom ditt ansvarsområde.
KravMycket goda kunskaper och professionell erfarenhet av att arbeta som kravanalytiker inom systemutveckling i en komplex organisation med komplexa system.
Mycket goda kunskaper och professionell erfarenhet av kravmodeller.
Mycket god förmåga att fånga och kommunicera användarnas behov.
Mycket god förmåga att värdera verksamhetens krav och arbeta med ett helhetsperspektiv.
Professionell erfarenhet av förbättringsarbete i komplexa organisationer.
Mycket god förmåga att dokumentera och strukturera krav.
Erfarenhet av ett iterativt arbetssätt.
Erfarenhet av att självständigt planera och leda workshops med grupper på upp till 15 personer.
Erfarenhet av att driva och leda arbetet med behovsanalys och kravinsamling samt dokumentera krav, kravmodeller, acceptanskriterier och testfall.
Flytande svenska i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet av Jira.
Erfarenhet av Confluence.
Erfarenhet av systemförvaltning.
Erfarenhet av att konfigurera grunddata.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8163127-2128529". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Järnvägsgatan 12 (visa karta
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553 15 JÖNKÖPING Jobbnummer
10020171