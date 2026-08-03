Tvättbiträde till Tvätteriet i Alingsås - timvikariat
Västra Götalandsregionen / Maskinoperatörsjobb / Alingsås Visa alla maskinoperatörsjobb i Alingsås
2026-08-03
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eller i hela Sverige
Nu söker vi tvättbiträden till Tvätteriet i Alingsås. Välkommen med din ansökan senast 16 augusti!
Om Tvätteriet
Tvätteriet i Alingsås försörjer sjukvården inom Västra Götalandsregionen med tvätt, textilier och sterila produkter. Varje dygn sorterar och hanterar vår produktionskedja 37 ton tvätt som vi sedan levererar tillbaka till våra kunder. Produktionen består av tre avdelningar, förbehandling, efterbehandling och leverans/renrum. Som timvikarie får du placering på en enhet men är tillgänglig och behjälplig på samtliga avdelningar vid behov.
Enheten Förbehandling tar emot och sorterar all inkommande tvätt samt nytt gods i både manuella processer och med hjälp av automation.
Enheten Efterbehandling hanterar rena textilier med hjälp av maskinparken som bland annat innehåller manglar, vik- och buntmaskiner och galgstationer. Beroende på produkttyp styrs textilier till den del av processkedjan de skall processas i.
Enheten Leverans och Renrum ansvarar för Tvätteriets renlager och packar ordrar utifrån inkommande beställningar. Renrummet ansvarar för att packa beställningar av sterilt och hygienförpackat gods till regionens olika verksamheter, framför allt till sjukhus och folktandvård.
Om tjänsten
Som tvättbiträde kommer du bland annat arbeta med mottagning och sortering av inkommande textilier, tvätt och efterbehandling av rena textilier samt packning av kundorder. För att främja en god arbetsmiljö roterar du arbetsstation vid flera tillfällen under arbetspasset. Du är en viktig faktor i arbetet med att säkerställa en fungerande drift av maskinparken genom att exempelvis anpassa hanteringen av textilier beroende på produkttyp och processdel. Din insats i det löpande kontroll– och förbättringsarbetet är en central del för verksamheten och dess utveckling.
Tjänsten är ett timvikariat vilket innebär att sysselsättningsgraden kan komma variera från vecka till vecka.
Om dig
Vi söker dig med gymnasieutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du kommunicerar obehindrat på svenska och kan följa skriftliga och muntliga arbetsinstruktioner samt föra dialog med kunder och arbetskamrater. Då din arbetsdag spenderas i industrimiljö är det viktigt att du har den fysik som krävs för att kunna gå och stå hela arbetsdagen, lyfta tungt eller utföra upprepande arbetsmoment. Tjänsten ställer också krav på grundläggande IT-kompetens vilket innebär att du kan använda smartphone, mejla och söka information på nätet.
Som person är du duktig på att skapa goda relationer till kunder och arbetskamrater. Du tar ansvar, är noggrann och lojal mot ditt uppdrag. Vi söker dig som visar intresse, vilja och engagemang till att utföra ett bra arbete och att vara flexibel vid eventuella förändringar under arbetsdagen kommer naturligt för dig.
Tidigare erfarenhet av arbete inom industri är meriterande.
Praktisk information
Tvätteriet är i drift måndag till fredag och arbetspassen är förlagda på två skift. Helgarbete förekommer vid högtider och på röda dagar.
Nuvarande skift
Tidiga skiftet: måndag - torsdag 05.52-14.34, fredag 05.52-13.06
Sena skiftet: måndag - torsdag 14.24-23.01, fredag 12.54-21.06
Vårt erbjudande
Vi kan service och vet vikten av att vårt arbete görs rätt. Vi erbjuder dig en utvecklande arbetsplats där du får introduktion, utbildning och bra anställningsvillkor. Här kan du läsa mer om fördelar och förmåner som ingår i din anställning i Västra Götalandsregionen: Dina förmåner som anställd i VGR
Ansökan
I denna rekryteringsprocess ber vi dig att bifoga CV och besvara våra urvalsfrågor. Personligt brev efterfrågas inte. Frågor om tjänsten hanteras av rekryterande chefer inom produktionen.
Vi ser fram emot din ansökan!
Västra Götalandsregionen bedriver till del säkerhetskänslig verksamhet varför säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras om befattningen så kräver. Säkerhetsprövningen genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Publiceringsdatum2026-08-03Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Alingsås (visa karta
)
411 04 ALINGSÅS Arbetsplats
Försörjningsförvaltningen, Alingsås Kontakt
Enhetschef Efterbehandling
Jarmo Naumanen 0738-665377 Jobbnummer
10020179