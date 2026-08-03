Skadetekniker till Brandt Skövde
Brandt Personbilar AB / Maskinreparatörsjobb / Skövde Visa alla maskinreparatörsjobb i Skövde
2026-08-03
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Gillar du att jobba med händerna, lösa problem och få bilar att se ut som nya igen? Vill du arbeta i en bransch där tempot är högt och ingen dag är den andra lik? Då kan du vara precis den vi letar efter!
Om tjänstenSom skadetekniker hos oss får du jobba med några av bilvärldens mest välkända märken – Volvo, Ford, Polestar, MG, Renault och Dacia. Du kommer ansvara för att laga och återställa bilar så att de kan lämna vår skadeverkstad i toppskick. Arbetet kräver noggrannhet, teknisk skicklighet, god problemlösningsförmåga och ett öga för detaljer. Du planerar din arbetsdag i samråd med skaderådgivare och arbetar enligt våra processer för att säkerställa en kundupplevelse i världsklass.
Vem är du?Vi söker dig som:
🔹Har tidigare erfarenhet som skadetekniker
🔹Är noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten
🔹Är ansvarstagande och har god samarbetsförmåga
🔹Kommunicerar tydligt och är lyhörd för både kunders och kollegors behov
🔹Är flexibel och trivs i en dynamisk arbetsmiljöPubliceringsdatum2026-08-03Kvalifikationer
🔺Gymnasieutbildning - gärna inom fordon
🔺B-körkort
🔺God dator- och telefonvana
🔺Erfarenhet av tunnplåtsrikt, svetsning och ytbearbetning
Meriterande
➕ Erfarenhet av arbete med strukturskador
➕Erfarenhet av chassi- och drivlinereparationer
➕ Erfarenhet avsystemen CABAS & CAB-Plan
VillkorTjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning. Intervjuer sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Vi ser gärna både kvinnliga och manliga sökande.
👉 Känner du igen dig? Då tycker vi att du ska söka direkt.
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?Brandt Bil AB grundades år 1929 av Stanley Brandt och är en av Sveriges första Volvo-handlare. Genom åren har familjeföretaget Brandt vuxit och består idag av moderbolaget Brandt Bil och fyra dotterbolag Brandt Personbilar AB, Brandt Fordon AB, Brandt Lastvagnar AB och Brandt Båt AB. Vi har 34 anläggningar på 26 orter och är cirka 800 medansvariga.
Genom våra värdeord Engagerade, Personliga och Ansvarstagande – strävar vi tillsammans mot vår vision Rörelsefrihet i världsklass, genom generationer!
Vi erbjuderPå Brandt erbjuder vi en trygg och förmånlig anställning som omfattas av lön och försäkring enligt kollektivavtal. Utöver detta ingår förmåner såsom friskvårdsbidrag, en mängd personalrabatter och förmåner. På Brandt kan du förvänta dig ett utvecklande och stimulerande arbete med stora möjligheter till kompetensutveckling. Vi utbildar inom den senaste tekniken både internt och genom våra generalagenter. Vi investerar i våra anläggningar och erbjuder en trivsam arbetsmiljö.Brandt månar om en säker arbetsmiljö och verkar för en drogfri arbetsplats, drogtest kan därför förekomma slumpvis under anställningen.
Välkommen att bli en Brandtare!
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brandt Personbilar AB
(org.nr 556056-2166), https://www.brandtbil.se/jobba-hos-oss/
Mellomkvarnsvägen 2 (visa karta
)
541 39 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Joakim Eskilsson, IF Metall 0500-765618 Jobbnummer
10020170