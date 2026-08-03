Montör/allroundarbetare till BML
BML AB / Grovplåtslagarjobb / Helsingborg Visa alla grovplåtslagarjobb i Helsingborg
2026-08-03
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
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Vi söker en praktiskt lagd montör som vill arbeta med montage av stålkonstruktioner och andra varierande arbetsuppgifter.
Du behöver vara händig, lösningsorienterad och van att arbeta med verktyg. Erfarenhet från bygg, industri, stål eller montage är meriterande, men rätt inställning och vilja att lära sig är minst lika viktigt.
Vi är en liten firma, så du behöver vara flexibel och hjälpa till där det behövs. Arbetet innebär resor, ibland med övernattning, och sker ofta på höga höjder. Höjdrädsla får därför inte vara ett hinder.
B-körkort är ett krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
E-post: pontusbook@bmlab.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BML AB
(org.nr 559341-5655), http://www.bmlab.nu Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10020176