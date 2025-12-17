Office Coordinator
2025-12-17
Happy Boss AB erbjuder helhetslösningar som effektiviserar och förenklar livet på kontoret. Med vår vision om att frigöra kundens tid och våra ledord "Enkelt, professionellt och personligt" strävar vi efter att skapa långsiktiga kundrelationer med hög tillit och tydlighet. Vi är stolta över att vara ett Great Place to Work och erbjuder en arbetsplats där utveckling, gemenskap och glädje står i fokus.
Om rollen: Vi söker en Office Coordinator på 75 % för placering hos en av våra kunder med kontor i norra Stockholm. Du blir anställd av oss men arbetar dagligen på plats hos kunden, där du har en nyckelroll i att hålla kontoret välorganiserat och representativt. Eftersom arbetsmiljön är internationell behöver du kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt. I rollen är du ett viktigt stöd för verksamheten och bidrar till en positiv upplevelse för både medarbetare och besökare.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ta emot och sortera post och leveranser
Välkomna besökare, utfärda passerkort samt hantera in- och utpassering
Beställa kontorsmaterial och andra förbrukningsvaror samt hantera fakturor
Samordna och kolla städning, avfallshantering och återvinning tillsammans med leverantörer.
Assistera med resebokningar
Hantera bokningar och av mötesrum och konferenslokaler
Underhålla och förbättra interna rutiner och processer
Stötta medarbetare och chefer vid behov
Vi tror att du har
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Erfarenhet av liknande roller, gärna inom kontorsservice eller reception
En hög känsla av struktur och kvalité
Förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt
God kommunikativ förmåga samt ett positivt bemötande
Ett proaktiv arbetssätt och trivs med att vara den som ser vad som behöver göras
Vana av Office 365 och god generell systemvana.
god förmåga att arbeta självständigt
Vad vi erbjuder:
En roll med stort eget ansvar och möjlighet att påverka. En stimulerande arbetsmiljö där vi har roligt tillsammans och firar framgångar. Utvecklingsmöjligheter i en växande organisation. En arbetsplats med tydligt fokus på gemenskap, glädje och samarbete. Publiceringsdatum2025-12-17Övrig information
Vi kommer i denna process att träffa kandidater löpande, och tycker du att ovan låter som något för dig ser vi gärna att vi får din ansökan omgående.
Ansökan eller frågor kring rollen eller processen kan riktas till nina.ahmadian@happyboss.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Happy Boss AB
(org.nr 556838-4076) Arbetsplats
Happy Boss Kontakt
Mirelle Englund mirelle.englund@happyboss.se 076-00 003 32 Jobbnummer
9650069