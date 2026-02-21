Office Coordinator
Happy Boss AB erbjuder helhetslösningar som effektiviserar och förenklar livet på kontoret. Med vår vision om att frigöra kundens tid och våra ledord "Enkelt, professionellt och personligt" strävar vi efter att skapa långsiktiga kundrelationer med hög tillit och tydlighet. Vi är stolta över att vara ett Great Place to Work och erbjuder en arbetsplats där utveckling, gemenskap och glädje står i fokus.
Om rollen: Vi söker en Office Coordinator för placering hos en av våra kunder med kontor i centrala Stockholm. Du blir anställd av oss men arbetar dagligen på plats hos kunden, där du har en nyckelroll i att hålla kontoret välorganiserat och representativt. Eftersom arbetsmiljön är internationell behöver du kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt. I rollen är du ett viktigt stöd för verksamheten och bidrar till en positiv upplevelse för både medarbetare och besökare.
Exempel på arbetsuppgifter:
Säkerställa att kök, kaffestationer och gemensamma ytor är rena, välfyllda och ser inbjudande ut.
Stöd vid möten, iordningställa mötesrum och besöksytor, beställa mat/fika samt andra interna aktiviteter.
Hålla ordning i interna kontorsutrymmen
Hantera inkommande leveranser och säkerställa att de når rätt mottagare
Tätt samarbete med receptionen vid besök, leveranser och dyl
Beställning av förbrukningsmaterial samt organisering av lager- och förrådsutrymmen
Hantera ärenden i interna system, samt följa upp och informera berörda parter
Vi tror att du har
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Erfarenhet av liknande roller, gärna inom kontorsservice eller reception
En hög känsla av struktur och kvalité
Förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt
God kommunikativ förmåga samt ett positivt bemötande
Ett proaktiv arbetssätt och trivs med att vara den som ser vad som behöver göras
Vad vi erbjuder:
En roll med stort eget ansvar och möjlighet att påverka. En stimulerande arbetsmiljö där vi har roligt tillsammans och firar framgångar. Utvecklingsmöjligheter i en växande organisation. En arbetsplats med tydligt fokus på gemenskap, glädje och samarbete.
Övrigt:
Vi kommer i denna process att träffa kandidater löpande, och tycker du att ovan låter som något för dig ser vi gärna att vi får din ansökan omgående.
