Office Assistant till Wise kontor
Receptionistjobb / Stockholm
2025-08-26
Om rollen
Som Office Assistant är du navet i vårt kontor - du ser till att allt flyter på, att miljön är välkomnande och att både kollegor och besökare känner sig omhändertagna. Du kommer att ha varierande arbetsuppgifter, allt från att ta emot leveranser och hålla ordning i gemensamma utrymmen till att stötta med enklare administration och hjälpa till vid interna event. Vårt fina nyrenoverade kontor ligger centralt Stockholm - Östermalm.
Omfattning: 50% initialt konsultuppdrag, med möjlighet till förlängning och ökad arbetstid
Placering: House of Wise, Linnégatan 87, Stockholm
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av service och trivs i ett tempo där det händer mycket. Du är en prestigelös lagspelare som gärna kavlar upp ärmarna och hjälper till där det behövs - alltid med ett leende och en positiv inställning. Du gillar att ha koll på detaljer, är lösningsorienterad och har ett öga för vad som behöver göras utan att någon behöver säga till.
Vi tror att du har:
Tidigare erfarenhet av serviceyrken eller kontorsarbete
God kommunikationsförmåga och en hjälpsam attityd
Förmåga att ta egna initiativ och arbeta självständigt
En känsla för ordning och struktur
Vi erbjuder dig:
Hos oss får du en varm och inkluderande arbetsmiljö där vi verkligen bryr oss om varandra. Du får möjlighet att vara med och påverka hur vårt kontor fungerar i vardagen - och du blir en del av ett gäng kollegor som gillar att ha kul tillsammans på jobbet. Vi tror på att små saker gör stor skillnad, och vi värdesätter gemenskap, skratt i korridorerna och en kultur där alla får vara sig själva.
Om Wise
Wise är ett bolag som tror på att människor gör skillnad. Vi arbetar med rekrytering, konsultlösningar och HR-tjänster - alltid med människan i fokus. Hos oss är kultur och värderingar inte bara ord, utan något vi lever varje dag.
När du blir en av oss
Som konsult hos The Pace erbjuds du alltid en marknadsmässig lön, friskvårdsbidrag, pensionsavsättning och anslutning till vårt kollektivavtal - inget är viktigare för oss än att du känner dig trygg i din anställning. På samma sätt som vi ställer höga krav på dig som konsult förväntar vi oss också att du ställer höga krav på oss som arbetsgivare. Oavsett vart du befinner dig i din karriär så ska konsultrollen hos The Pace ge dig kunskap och erfarenhet som du kan bära med dig på vägen till nästa spännande utmaning.
The Pace är specialister på rekrytering och konsultuthyrning inom Business Administration och tillsätter bland annat roller som Administrativ Chef, VD- och Ledningsassistent, Executive Assistant, Office Manager, Projektkoordinator, Administratör och Sälj-, Jurist- och Kontorsassistent. Vi kan erbjuda dig som kandidat ett brett nätverk av svenska och internationella företag med behov av duktiga administratörer. The Pace är ett affärsområde inom Wise Professionals och vi finns med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Köpenhamn. Wise Professionals är en rekryteringsbyrå som designar, utvecklar och erbjuder hållbara rekryteringslösningar tillsammans med arbetsgivare och kandidater som ställer höga krav. Vi arbetar på uppdrag av Sveriges starkaste varumärken tillsammans med arbetsgivare som månar om sina medarbetares arbetsglädje.
Om du vill veta mer Du får gärna kontakta oss om du har frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver. Vi som arbetar med detta uppdrag är Konsultchef Emilie Runnegård (emilie.runnegard@thepace.se
) och Emma Rehn (emma.rehn@thepace.se
)
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
