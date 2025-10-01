Objektsförvaltare vårdsystem
2025-10-01
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Ehälsa/MIT
Ehälsa/MIT är en del av hälso- och sjukvårdsförvaltningen och ansvarar för förvaltning av vårdens IT-system.
Vi skapar nytta för både hälso- och sjukvården och patienter genom effektiva, hållbara och säkra digitala tjänster. Vi förvaltar flera system, exempelvis journalsystem, bildsystem, operationsplaneringssystem och digitala invånartjänster som 1177 och Alltid Öppet. Vi arbetar i skärningspunkten mellan vård, digitalisering och IT och har ett nära samarbete med Region Gotlands Digitaliseringsavdelning och Medicintekniska enhet för att säkerställa att våra system utvecklas i linje med verksamhetens behov. Då många av våra system är kopplade till regionala och nationella tjänster, samverkar vi med andra regioner och nationella aktörer.
Vi söker dig som vill bidra till att vårdens digitala system fungerar smidigt och säkert för vårdpersonal. Som objektsförvaltare får du en nyckelroll i att koppla samman vårdens behov med den tekniska utvecklingen, och är en länk mellan vårdverksamheten, IT och systemleverantörer. Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Som objektsförvaltare har du en bred och varierad roll där du är med och förvaltar och utvecklar våra vårdsystem. Du arbetar nära både vårdverksamheten, IT-organisationen, leverantörer och systemförvaltning i Stockholm. Rollen kräver både teknisk förståelse och förmåga att samarbeta med olika yrkesgrupper inom vården. I rollen kommer du att delta i regionala och nationella arbetsgrupper där du representerar Gotlands hälso- och sjukvård.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
- Livscykelhantering: delta vid upphandling och kravarbete, förvaltning och avveckling av system.
- Löpande förvaltning: centrala inställningar i systemen.
- Support och användarstöd: ge vägledning och support till vårdpersonal. Utforma rutiner och riktlinjer för användning av systemen.
- Felavhjälpning: hantera driftstörningar och samordna åtgärder tillsammans med IT och leverantörer.
- Förbättringsarbete: sammanställa och prioritera utvecklingsönskemål.
- Utbildning: ta fram utbildningsmaterial, leda utbildningar och informationsmöten.
- Systemuppdateringar och testning: planera, samordna och genomföra uppdateringar och förändringar i systemet.
- Samarbete med leverantörer och andra regioner: ha regelbunden kontakt med externa leverantörer och samarbetspartners regionalt och nationellt.
Vem är du?
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom vård, systemvetenskap eller IT. Du har erfarenhet inom vårdsektorn då arbetet kräver att du har förståelse för vårdrelaterade begrepp och att snabbt kunna sätta sig in i användarens situation. Det är meriterande om du har erfarenhet och kunskap om journalsystemet TakeCare, andra vårdsystem eller systemförvaltning inom hälso- och sjukvård. Erfarenhet som användare eller administratör av journalsystem är meriterande. Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift då alla manualer och vår supportdialog är på svenska och du behöver även behärska engelska i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du har ett intresse för digitalisering och IT, är nyfiken på teknik och vill utvecklas i din roll. Du tar ansvar för din kompetensutveckling och har förmåga att självständigt ta till dig ny kunskap. Du vågar uttrycka dina åsikter, även i större sammanhang, och bidrar med värdefulla perspektiv på hur vården kan utvecklas och digitaliseras. Du samarbetar väl, är lyhörd och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Vi tror att du är:
Strukturerad: du gillar att arbeta med dokumentation och ta till dig stora textmängder
Initiativrik och lösningsfokuserad: du tar ansvar, är nyfiken och driver arbetet framåt.
Har stark samarbetsförmåga: du samarbetar smidigt med olika yrkesgrupper och trivs i grupparbete och projekt.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
