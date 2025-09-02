Objektledare infrastruktur
Försvarsmakten / Byggjobb / Lund Visa alla byggjobb i Lund
2025-09-02
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Lund
, Malmö
, Eslöv
, Vellinge
, Sjöbo
eller i hela Sverige
Vill du ta ett nästa steg i karriären eller vara en del av något större och värdesätter att - med den du är och det du gör - få bidra till ett säkrare och bättre samhälle/Sverige? Försvarsmakten/Marinbasen söker två objektledare infrastruktur till Lokalplaneringsenhet Syd (LplE Syd) med grundplacering i Revingehed.
Om enheten
LplE Syd är Försvarsmaktens beställarföreträdare gentemot Fortifikationsverket, vilket är statens ägarrepresentant av försvarsfastigheter. LplE Syds geografiska arbetsområde är militärregion syd (MR Syd) vilket omfattar Östergötland, Småland, Öland, Blekinge och Skåne. Försvarsmakten har till uppgift att försvara Sverige till lands, sjöss och i luften samt stödja samhället i olika typer av krissituationer. Detta ställer krav på olika former av infrastruktur (mark, anläggningar och lokaler) och förutsättningarna för varje enskilt projekt kommer därför att skilja sig åt och bidra till en spännande vardag.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Objektledning innebär att vara Försvarsmaktens samordningsansvarige under hela anskaffningsprocessen som är den process som omhändertar nya behov av mark och lokaler för såväl militära förband som civilanställda. I samarbete med aktuellt förband (organisationsenhet) inom Försvarsmakten ska du omsätta de behov som inkommer från verksamheten till färdiga besluts- och beställningsunderlag som kan lämnas över till Fortifikationsverket och Försvarets Materielverk som grund för projektering samt byggnation. Du kommer att vara objektledare vid nybyggnationer samt ombyggnationer/anpassningar och sammanhålla kontakter med berörda myndigheter och organisationsenheter inom Försvarsmakten. Som objektledare ansvarar du för att dina objekt når de huvudsakliga målen - att leverera i rätt tid, med rätt funktion och till överenskommen kostnad. Dina arbetsuppgifter som objektledare kommer att variera under byggprocessens olika faser. Ditt geografiska arbetsområde kan variera inom enhetens regionala indelning men placeringsorten är Revingehed.
KRAV
Kvalifikationer
• Högskoleexamen inom bygg och anläggning, fastighetsförvaltning, projektledning eller annan kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Erfarenhet från samordnande roll
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i såväl tal som skrift
• Inneha B-körkortPubliceringsdatum2025-09-02Dina personliga egenskaper
• Förmåga att växla mellan enskilt arbete och arbete i grupp - På egen hand bereda formella underlag samt i arbetsgruppen ha god samordningsförmåga och kunna driva arbetet framåt
• Konstruktivt teamarbete - Samarbetar effektivt med andra; delar med sig av kunskaper, erfarenheter och information; stödjer andra i strävan efter att uppnå gemensamma mål
• Handlingskraft - Tar initiativ och driver arbetet framåt för att uppnå resultat med hög kvalitet, tar ansvar för resultatet
• Organisatorisk medvetenhet - Förstår att försvarsmakten som en statlig myndighet har formella och informella regler och strukturer; samt tillämpning och efterlevnad av dessa är väsentligt för samspelet inom myndigheten
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Tidigare erfarenhet av byggprocessen samt kunskap om Försvarsmaktens struktur och interna processer
• Kännedom om fastighets-, entreprenadjuridik och miljölagstiftning
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Befattningen erbjuder
Vi erbjuder ett spännande, mångfacetterat och utvecklande arbete, i nära kontakt med garnisoner och förband där du får arbeta med mark och lokaler för mycket varierande ändamål. Som objektledare förväntas du kunna arbeta i grupp såväl som enskilt och representera myndigheten gentemot försvarsmaktens stödmyndigheter och externa leverantörer.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Revingehed. Tjänsteresor förekommer.
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Marlene Karlsson
Upplysningar om rekryteringsprocessen
Lena Krusberg
Fackliga företrädare
Officersförbundet: Jonas Mård
Försvarsförbundet: Jimmy Svensson
SACO: Mikael Olsson
SEKO: Jan-Anders Nilsson
Samtliga nås via FM växel 010-82 85 000 Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-29. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Marinbasens övergripande uppgift är att stödja de marina förbanden med bland annat logistik i form av transporter, basering, bevakning och sjukvård, både hemma och utomlands. Marinbasen har sitt huvudsäte i Karlskrona, men bedriver verksamhet där behov finns, exempelvis i Berga/Muskö, söder om Stockholm och i Göteborg. Andra stora uppgifter för Marinbasen är övervakning av Sveriges 2700 km långa kust med territorialhav.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Enligt ök. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9486602