Vi söker en driven och teknisk Montör/Tekniker till vårt team!
GLn Produkter AB / Chefsjobb / Vadstena Visa alla chefsjobb i Vadstena
2026-08-05
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Vill du arbeta i en varierad roll där din tekniska ådra kommer till nytta varje dag? Vi söker dig som gillar problemlösning, har god hand med verktyg och vill vara en viktig del av vår verksamhet.
Om rollen
Arbetsuppgifter: Montering, tillverkning, installation, service och felsökning av våra tekniska produkter/system.
Arbetsplats: Vadstena, resor ingår i tjänsten.
Ansvar: Säkerställa att arbetet utförs med hög kvalitet, säkerhet och kundfokus.
Vi söker dig som har
Svenska och engelska i både tal och skrift.
Möjlighet att resa i tjänsten.
Förmåga att jobba flexibelt utifrån projektens behov och arbetstider.
B-körkort är ett krav.
Teknisk utbildning inom gymnasiet eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Praktisk vana av montering eller servicearbete.
Som person är du
Noggrann och kvalitetsmedveten i allt du gör.
Självgående men trivs också med att samarbeta med andra.
Lösningsorienterad när oväntade problem dyker upp.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan (CV och personligt brev) redan idag!
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: sofie.berglund@glnconveyor.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan Montör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare GLn Produkter AB
(org.nr 559158-0062)
Industrivägen 2 (visa karta
)
592 41 VADSTENA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Sofie Berglund sofie.berglund@glnconveyor.com 070-4412273 Jobbnummer
10023597