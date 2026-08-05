Verksamhetsutvecklare inom AI och Microsoft Copilot
Avaron AB / Organisationsutvecklarjobb / Malmö Visa alla organisationsutvecklarjobb i Malmö
2026-08-05
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-05Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en verksamhet inom bostadsförmedling som vill stärka sina digitala arbetssätt och använda AI för att förenkla vardagen för både medarbetare och användare. Fokus ligger på att omsätta teknik till verklig nytta i administrativa och operativa processer, med Microsoft 365, Microsoft Copilot och Power Platform som grund.
Här får du arbeta nära verksamheten, identifiera var AI och automatisering kan göra störst skillnad och hjälpa organisationen att bygga nya arbetssätt som håller över tid. Du blir både ett praktiskt stöd i vardagen och ett strategiskt bollplank i frågor som rör AI, digitalisering och förändring. Det här är en roll för dig som vill kombinera hands-on stöd, pedagogik och strategiskt inflytande i ett område där AI snabbt kan skapa tydlig verksamhetsnytta.
ArbetsuppgifterDu kartlägger arbetsprocesser, analyserar nuläget och identifierar tidskrävande, repetitiva eller manuella moment som kan förbättras.
Du visar hur AI-stödda arbetssätt och automatisering kan användas i det dagliga arbetet utifrån befintliga plattformar, system och licenser.
Du coachar medarbetare och arbetsgrupper i deras vardag och anpassar stödet efter olika behov och digital mognad.
Du håller workshops, utbildningar och tar fram tydliga guider och instruktioner inom generativ AI, promptteknik, automatisering, dokumenthantering, e-posthantering och AI-stöd i Microsoft 365.
Du driver förändringsarbete som skapar trygghet, acceptans och långsiktig förankring av nya arbetssätt.
Du säkerställer att arbetet sker i linje med GDPR, informationssäkerhet, sekretesskrav och interna riktlinjer, i nära samarbete med verksamhetens relevanta funktioner.
Du tar fram analyser, rekommendationer, beslutsunderlag och konkreta förbättringsförslag för ledning och styrgrupper.
Du identifierar utvecklingsbehov i befintliga verksamhetssystem och dokumenterar underlag för fortsatt dialog, prioritering och framtida utveckling.
KravDokumenterad erfarenhet av verksamhetsutveckling, förändringsledning och implementering av nya arbetssätt.
Dokumenterad erfarenhet av utbildning och coachning av användare.
Dokumenterad erfarenhet av att skapa engagemang och förankra förändringsarbete i organisationer.
Minst 5 års erfarenhet av arbete med AI, digitalisering eller verksamhetsutveckling.
God erfarenhet av Microsoft 365, Microsoft Copilot och Power Platform.
Mycket god digital kompetens och god kunskap om moderna AI-verktyg.
Förmåga att omsätta AI och teknik till konkreta verksamhetsförbättringar.
God kunskap om GDPR och informationssäkerhet.
Mycket god svenska i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet från offentlig sektor eller kommunal verksamhet.
Erfarenhet av processkartläggning.
Erfarenhet av AI- och automationsprojekt.
Erfarenhet av att identifiera och realisera verksamhetsnytta genom AI- och automationslösningar.
Erfarenhet av verksamhetssystem inom fastighets-, bostads- eller förmedlingsverksamhet.
Erfarenhet av att ta fram beslutsunderlag för ledning.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8175569-2132830". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
SJ Lounge Malmö (visa karta
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211 20 MALMÖ Jobbnummer
10023587