Produktionsmedarbetare till Teknopress i Ljungby
Jobcenter in Sweden AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Ljungby Visa alla maskinoperatörsjobb (gummi/plast) i Ljungby
2026-08-05
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobcenter in Sweden AB i Ljungby
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige
Bakgrund
Teknopress har sedan starten 1995 haft en ständig expansion och är nu det bästa valet som komplett leverantör av härdplastprodukter till industrin.
Vi arbetar med såväl större som mindre kunder inom branscher som tex.: elekriska applikationer (hög-och låg spänning), lastbilar, bussar, tåg, signalsystem för tåg, bilar, andra fordon, försvars- och svetsindustri, lamphus, pumphus, köksutrustning, medicin, vatten- och luftrening etc.
Maskinpark
Vår moderna maskinpark består av 20st. formsprutor (KraussMaffei & Bucher) med 80-575 tons låskraft och 30st. formpressar (Bucher och Fjellman) med 100-1.400 tons låskraft. De flesta maskiner är utrustade med produktionsceller med sexaxliga ABB robotar. Vi har även 3 kompletta formhållare för injiceringsteknik(RTM).
Dessutom finns all nödvändig kring- och
efterbearbetningsutrustning som plastkuleblästrar (Hunziker), kap och borrmaskiner, CMS, limning, monterings, mät- och kontrollutrustning etc.
Produktionsmedarbetare till Teknopress i Ljungby
Teknopress har valt att samarbeta med Jobcenter Recruitment i denna rekrytering. Tjänsten inleds som en anställning via Jobcenter Recruitment med målsättningen att du på sikt blir anställd direkt av Teknopress.Publiceringsdatum2026-08-05Om tjänsten
Vi söker nu flera produktionsmedarbetare till Teknopress i Ljungby. Har du erfarenhet från tillverkningsindustrin och trivs i en miljö där kvalitet, struktur och ansvar är en självklar del av vardagen kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Erfarenhet från plastindustrin och formpressning är särskilt meriterande, men även annan industribakgrund är intressant.
Du får en gedigen introduktion där upplärningen sker på förmiddagsskift. När du är självgående och behärskar arbetsuppgifterna övergår du till arbete på kvällsskift eller nattskift.
Vi söker dig som
Har erfarenhet från tillverkningsindustrin.
Gärna har arbetat inom plastindustrin eller med formpressning.
Är noggrann, kvalitetsmedveten och har ett gott ordningssinne.
Tar ansvar för ditt arbete och bidrar till en säker och trivsam arbetsmiljö.
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Truckkort är meriterande, men inget krav.
Vi erbjuder
En anställning via Jobcenter Recruitment med goda möjligheter till övertagande av Teknopress.
En trygg introduktion och upplärning på förmiddagsskift.
Möjlighet att arbeta på kvälls- eller nattskift när upplärningen är genomförd.
En arbetsplats med högt kvalitetsfokus, modern produktion och engagerade kollegor.
Låter det intressant?
Välkommen med din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobcenter in Sweden AB
(org.nr 559028-7412), https://www.teknopress.se/
341 32 LJUNGBY Arbetsplats
HBG Tekno Press Aktiebolag Kontakt
Nationell Rekryteringschef
Peter Johansson peter@jobcenter.se +46708578776 Jobbnummer
10023592