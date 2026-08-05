Macelleria söker en erfaren Hovmästare till kvällsserveringen
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2026-08-05
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Macelleria är en uppskttad italiensk restaurang i Hagastaden där passionen för mat, service och den italienska matkulturen står i centrum. Med höga betyg från våra gäster och en varm, familjär atmosfär fortsätter vi att utvecklas.
Vi utökar nu vår verksamhet och söker fler engagerade kollegor. Därför söker vi en erfaren Hovmästare som vill ta ansvar för kvällsserveringen och leda vårt serviceteam. Vi söker dig som är en naturlig ledare, brinner för gästservice och vill vara med och utveckla en restaurang med höga ambitioner.Publiceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
Som hovmästare har du det övergripande ansvaret för kvällsserveringen och ser till att restaurangen håller högsta nivå när det gäller service, kvalitet och gästupplevelse. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Leda, planera och fördela arbetet för serveringspersonalen.
Välkomna och ta hand om våra gäster på ett professionellt och personligt sätt.
Säkerställa ett effektivt samarbete mellan matsal, bar och kök.
Hantera bordsbokningar, gästförfrågningar och eventuella avvikelser.
Introducera, coacha och motivera medarbetare.
Säkerställa att rutiner följs och att restaurangen håller en hög servicenivå under hela kvällen.
Bidra till ökad försäljning genom god produktkunskap och professionella rekommendationer.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet inom restaurangbranschen.
Har erfarenhet som hovmästare eller annan ledande roll inom servering.
Är en trygg och inspirerande ledare som får teamet att prestera tillsammans.
Är serviceinriktad, ansvarstagande och lösningsorienterad.
Trivs med att arbeta i ett högt tempo utan att kompromissa med kvaliteten.
Har ett genuint intresse för mat, dryck och gästupplevelser.
Talar svenska och engelska. Italienska är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
En nyckelroll i en växande restaurang med höga ambitioner.
Möjlighet att påverka och utveckla kvällsverksamheten.
Ett engagerat och professionellt team.
En familjär arbetsmiljö där kvalitet, respekt och laganda står i fokus.
Konkurrenskraftiga villkor och goda utvecklingsmöjligheter.
Anställning
Anställningsform: Tillsvidare med möjlighet till provanställning.
Omfattning: Heltid.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstider: Kvällar och helger.
Vill du bli en del av Macelleria?
Om du har ett stort engagemang för service, ett naturligt ledarskap och vill vara med på vår fortsatta resa ser vi fram emot din ansökan.
Skicka ditt CV och ett personligt brev till:
mailto:Jobbahospanevino@gmail.com
Urval sker löpande, så skicka gärna din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att välkomna vår nästa hovmästare till Macelleria! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
E-post: jobbahospanevino@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nära Vänner Macelleria AB
(org.nr 556968-4110) Jobbnummer
10023590