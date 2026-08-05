Personlig assistent sökes till kvinna på Ålidhem
Assistera Skandinavien AB / Personaltjänstemannajobb / Umeå Visa alla personaltjänstemannajobb i Umeå
2026-08-05
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Söker du ett meningsfullt extrajobb där du gör verklig nytta i en lugn och trygg miljö? Vi söker nu en personlig assistent som vill arbeta vid behov hos en kvinna i 60-årsåldern på Ålidhem. Hon är självgående, tar dagen som den kommer och värnar om sin integritet.Publiceringsdatum2026-08-05Om företaget
Assistera Skandinavien AB är ett familjärt assistansbolag med över 26 års erfarenhet av att erbjuda trygg och kvalitativ personlig assistans. Hos oss står nära samarbete, god kommunikation och hög kvalitet i fokus – både för våra brukare och våra medarbetare. Du blir en del av ett engagerat team där omtanke, kontinuitet och respekt genomsyrar vårt arbete.Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent vid behov när ordinarie personal är frånvarande, exempelvis vid sjukdom eller ledighet. Tjänsten passar dig som söker ett flexibelt extrajobb och har möjlighet att rycka in med kort varsel.
Arbetet innebär att finnas till hands på ett lugnt, varsamt och respektfullt sätt utifrån brukarens behov. Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av enklare hushållssysslor, inköp och andra ärenden på brukarens initiativ.
Brukaren bor i ett lugnt hem och har katt, vilket innebär att du behöver vara bekväm med husdjur och inte ha pälsdjursallergi.
Arbetstider
Arbetspassen är förlagda mellan kl. 10.00–18.00 alla veckans dagar. Arbetet erbjuds vid behov och därför är det viktigt att du har möjlighet att rycka in med kort varsel och har utrymme att arbeta när behov uppstår.
Om brukaren
Brukaren uppskattar att assistansen anpassas efter dagsformen. Du är närvarande utan att ta över, ger utrymme när det behövs och visar stor respekt för hennes integritet. Ett lugnt och lyhört arbetssätt är därför viktigt.
Vem vi söker
Vi söker dig som är lugn, trygg och lyhörd. Du bemöter andra med respekt och hänsyn, är flexibel och har förmåga att anpassa dig efter brukarens dagsform och önskemål.
Erfarenhet av personlig assistans eller arbete inom vård och omsorg är meriterande, men inget krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi välkomnar sökande i alla åldrar och ser gärna sökande i medelåldern. Med hänsyn till brukarens integritet och önskemål välkomnas särskilt kvinnliga sökande.Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan! Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi ser fram emot att höra från dig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7912279-2132841". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Assistera Skandinavien AB
(org.nr 556669-5838), https://assisteraskandinavienab.teamtailor.com
Måttgränd 74 (visa karta
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906 24 UMEÅ Arbetsplats
Assistera Skandinavien AB Jobbnummer
10023591