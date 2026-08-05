2 ST-tjänster i barn- och ungdomsmedicin
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2026-08-05
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Verksamhetsområde Akademiska barnsjukhuset
Små hjärtan behöver stor omtanke! Vi är ett litet sjukhus i det stora och det är just i det lilla som vår storhet bor. För här ryms all kompetens ett sjukt barn kan behöva, ett gott samarbete, respekt och omtanke. Vi erbjuder en riktigt bra introduktion för dig som är ny och många intressanta möjligheter till utveckling. Här finns också oväntat mycket glädje i det som ibland är mycket svårt. Vi tar hand om barnen och deras familjer, och vi tar hand om varandra – för vi vet att vi gör ett så mycket bättre jobb tillsammans!
Vår verksamhet
Akademiska barnsjukhuset bedriver en bred och högspecialiserad barnsjukvård med nära samarbeten mellan de olika specialiteterna och övriga sjukhuset. Forskning, undervisning och kontinuerlig utveckling är viktiga inslag i vårt arbete.
Vi söker nu dig som vill arbeta med barnmedicin och vill utbilda dig till barnläkare hos oss. Vi kan erbjuda alla delar av din ST-utbildning förutom barnpsykiatrin som blir en randutbildning. Barnmedicin är en jourtät specialitet vilket bör beaktas innan du söker tjänsten.
ST-läkarna här på barnsjukhuset är en aktiv grupp som driver forskningsprojekt, utvecklingsarbeten och har gemensamma sociala aktiviteter.
Ditt uppdrag
Dina placeringar kommer att vara på de flesta av barnsjukhusets olika sektioner. Du kommer att ingå i primärjourslinjen. Du kommer att ha en tilldelad handledare under hela din ST-tjänst. Planeringen av din ST sker tillsammans med vår ST-studierektor och din handledare. Du kommer att vara kursamanuens för läkarprogrammets pediatrikkurs under en termin.Publiceringsdatum2026-08-05Kvalifikationer
Du som söker har svensk läkarlegitimation, en god samarbets- och kommunikationsförmåga och ett intresse av barnmedicin. Erfarenhet av svensk sjukvård är en förutsättning för anställning. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper och förutsättningar att bidra till verksamheten. Forskningsaktivitet, gärna knuten till Akademiska barnsjukhuset är meriterande liksom tidigare klinisk tjänstgöring hos oss.
Vi erbjuder
Du erbjuds en ST-tjänst omfattande minst 63 månader i barn-och ungdomsmedicin enligt Socialstyrelsens riktlinjer. En del av tjänstgöringen kommer att ske vid våra öppenvårdsenheter i länet. Jourtjänstgöring är en viktig del av anställningen. Om du inte tidigare har arbetat hos oss som läkare kan vi tillämpa provanställning i 6 månader. Tillträde enligt överenskommelse
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Ulrika Bäckman, Sektionschef akut barnsjukvård, ST-chef 018-6170972.
Angelica Brekkan, ST- Studierektor, 018-6174013
Henrik Hill, facklig representant UAL, 018-6110000
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Läs om anställningsvillkor och lönesättning inom Region Uppsala här: Bli vår nya kollega (https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/)
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS876/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
10023598