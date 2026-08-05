Resande Servicetekniker - Göteborg

Blackbird Coffee AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Göteborg
2026-08-05


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Blackbird Coffee är ett danskt techbolag grundat 2024 med ett enkelt mål: att modernisera kaffet på arbetsplatsen. Vi tror att alla förtjänar kaffe av baristakvalitet på jobbet, och vi har byggt en 360-lösning för att göra det möjligt: professionella kaffemaskiner, premiumkaffe och proaktiv service i ett paket, drivet av smart teknik och automatiserade processer.
Ingen komplexitet. Inga överraskningar. Bara riktigt bra kaffe till ett transparent, fast pris per kopp utan startkostnad för kunden.
Vi lanserade i Sverige 2026 och bygger nu teamet som ska definiera hur vi levererar en förstklassig kundupplevelse. Nu söker vi en Resande Servicetekniker med placering i Göteborg.
Om rollen
Som Resande Servicetekniker är du Blackbird Coffees ansikte utåt hos våra kunder. Du installerar, servar och underhåller våra kaffemaskiner hos företag i Göteborg med omnejd. Du arbetar självständigt ute i fält och kombinerar teknisk problemlösning med ett stort fokus på service och kundrelationer.
Du rapporterar till vår Operations Manager och har ett nära samarbete med vårt Customer Service-team för att säkerställa en smidig upplevelse för våra kunder.

Publiceringsdatum
2026-08-05

Arbetsuppgifter
Installera och driftsätta kaffemaskiner och tillhörande utrustning hos kund

Utföra förebyggande service och regelbundet underhåll

Felsöka och reparera kaffemaskiner på plats

Genomföra planerade och akuta servicebesök

Ge kunder råd kring användning och skötsel av utrustningen

Dokumentera utförda arbeten och serviceärenden i våra digitala system

Ha löpande dialog med kunder och säkerställa en professionell kundupplevelse vid varje besök

Samarbeta nära Customer Service kring planering, uppföljning och serviceärenden

Vem vi söker
Vi söker dig som är tekniskt lagd, serviceinriktad och trivs med att arbeta självständigt ute hos kund.
Vi tror att du:

Har B-körkort och är bekväm med att köra i tjänsten

Har tillgång till egen bil

Har ett tekniskt intresse och en god praktisk förståelse

Har erfarenhet av service, installation, teknik eller liknande arbete

Trivs i en självständig roll med stor frihet under ansvar

Är lösningsorienterad, noggrann och ansvarstagande

Har god datorvana och är bekväm med digital dokumentation

Har lätt för att kommunicera med olika typer av kunder och tycker om att ge god service

Talar och skriver flytande svenska

Behärskar engelska i tal och skrift, eftersom vårt interna arbetsspråk är engelska och intervjuerna genomförs på engelska

Vi erbjuder
Heltid med tillsvidareanställning

Placering: Göteborg

Arbetsområde: Göteborg med omnejd

Tillträde enligt överenskommelse

Du behöver ha tillgång till egen bil. Milersättning för tjänstekörning samt nödvändiga arbetsverktyg ingår

Varför Blackbird Coffee?
Du blir en del av ett snabbväxande bolag med en beprövad produkt, en ambitiös tillväxtplan och målet att bli Europas ledande leverantör av kaffelösningar för arbetsplatser.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8175175-2132848".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Blackbird Coffee AB (org.nr 559551-9835), https://blackbirdcoffeeaps.teamtailor.com
Skrivaregatan 21 (visa karta)
215 37  MALMO

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Blackbird Coffee

Jobbnummer
10023596

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