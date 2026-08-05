Resande Servicetekniker - Göteborg
Blackbird Coffee AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Göteborg Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Göteborg
2026-08-05
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Blackbird Coffee är ett danskt techbolag grundat 2024 med ett enkelt mål: att modernisera kaffet på arbetsplatsen. Vi tror att alla förtjänar kaffe av baristakvalitet på jobbet, och vi har byggt en 360-lösning för att göra det möjligt: professionella kaffemaskiner, premiumkaffe och proaktiv service i ett paket, drivet av smart teknik och automatiserade processer.
Ingen komplexitet. Inga överraskningar. Bara riktigt bra kaffe till ett transparent, fast pris per kopp utan startkostnad för kunden.
Vi lanserade i Sverige 2026 och bygger nu teamet som ska definiera hur vi levererar en förstklassig kundupplevelse. Nu söker vi en Resande Servicetekniker med placering i Göteborg.
Om rollen
Som Resande Servicetekniker är du Blackbird Coffees ansikte utåt hos våra kunder. Du installerar, servar och underhåller våra kaffemaskiner hos företag i Göteborg med omnejd. Du arbetar självständigt ute i fält och kombinerar teknisk problemlösning med ett stort fokus på service och kundrelationer.
Du rapporterar till vår Operations Manager och har ett nära samarbete med vårt Customer Service-team för att säkerställa en smidig upplevelse för våra kunder.Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
Installera och driftsätta kaffemaskiner och tillhörande utrustning hos kund
Utföra förebyggande service och regelbundet underhåll
Felsöka och reparera kaffemaskiner på plats
Genomföra planerade och akuta servicebesök
Ge kunder råd kring användning och skötsel av utrustningen
Dokumentera utförda arbeten och serviceärenden i våra digitala system
Ha löpande dialog med kunder och säkerställa en professionell kundupplevelse vid varje besök
Samarbeta nära Customer Service kring planering, uppföljning och serviceärenden
Vem vi söker
Vi söker dig som är tekniskt lagd, serviceinriktad och trivs med att arbeta självständigt ute hos kund.
Vi tror att du:
Har B-körkort och är bekväm med att köra i tjänsten
Har tillgång till egen bil
Har ett tekniskt intresse och en god praktisk förståelse
Har erfarenhet av service, installation, teknik eller liknande arbete
Trivs i en självständig roll med stor frihet under ansvar
Är lösningsorienterad, noggrann och ansvarstagande
Har god datorvana och är bekväm med digital dokumentation
Har lätt för att kommunicera med olika typer av kunder och tycker om att ge god service
Talar och skriver flytande svenska
Behärskar engelska i tal och skrift, eftersom vårt interna arbetsspråk är engelska och intervjuerna genomförs på engelska
Vi erbjuder
Heltid med tillsvidareanställning
Placering: Göteborg
Arbetsområde: Göteborg med omnejd
Tillträde enligt överenskommelse
Du behöver ha tillgång till egen bil. Milersättning för tjänstekörning samt nödvändiga arbetsverktyg ingår
Varför Blackbird Coffee?
Du blir en del av ett snabbväxande bolag med en beprövad produkt, en ambitiös tillväxtplan och målet att bli Europas ledande leverantör av kaffelösningar för arbetsplatser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8175175-2132848". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Blackbird Coffee AB
(org.nr 559551-9835), https://blackbirdcoffeeaps.teamtailor.com
Skrivaregatan 21 (visa karta
)
215 37 MALMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Blackbird Coffee Jobbnummer
10023596