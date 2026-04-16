Nordisk Försäljningschef- Huddig
Balkefors & Ponsiluoma AB / Chefsjobb / Gävle Visa alla chefsjobb i Gävle
2026-04-16
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Balkefors & Ponsiluoma AB i Gävle
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige
-du driver nordisk expansion tillsammans med återförsäljare
Huddig befinner sig i en tydlig och ambitiös tillväxtresa. Under de kommande åren siktar de på att fördubbla sin exportandel, stärka positionen i Europa och samtidigt fortsätta utveckla en stark hemmamarknad. Nu söker vi dig som vill ta en nyckelroll i denna resa.
Din roll
Du tar ansvar för bolagets viktigaste och starka hemmamarknad i Sverige och övriga Norden. Du arbetar nära och genom återförsäljarnätverket och är en central länk mellan marknad, kund och intern organisation.
Du kommer att:
Driva försäljning och säkerställa måluppfyllelse enligt budget och strategi.
Tillsammans med återförsäljare vidareutveckla affären för långsiktig tillväxt.
Arbeta nära eftermarknad för att säkerställa hög servicegrad.
Initiera och genomföra marknadsaktiviteter tillsammans med ÅF och marknadsavdelningen.
Bidra till produktutveckling genom insikter från marknaden.
Utveckla och stötta återförsäljare och kunder i bolagets lösningar.
Aktivt bidra till exportstrategin: paketering, prissättning, logistik och finansiering.
Agera Huddigs ansikte utåt både strategiskt och operativt mot marknaden.

Bakgrund
Vi söker dig som redan idag verkar i en liknande miljö - exempelvis inom entreprenadmaskiner, tunga fordon eller annan likvärdig bransch.
Du har:
Erfarenhet av försäljning via återförsäljarnätverk
Förmåga att driva komplexa affärer och skapa lönsam tillväxt
God teknisk förståelse och trovärdighet i dialog med kunder
Flytande engelska, fler språk är ett plus
Erfarenhet av affärsutveckling är meriterande
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Relationsskapande - bygger långsiktigt förtroende
Affärsdriven - med tydligt resultatfokus
Självgående - tar ansvar och driver ditt område framåt
Serviceinriktad- tillgänglig och supporterande
Strukturerad - planerar, prioriterar och följer upp
Marknadsnära - trivs med resor och kundkontakt
Vi kan erbjuda
Hos Huddig får du:
En nyckelroll i ett bolag med tydliga tillväxtambitioner
Möjlighet att påverka både affär och strategi
Arbeta med premiumprodukter i en nisch med stark efterfrågan
Korta beslutsvägar
Vara en del av ett företag där entreprenörsanda och långsiktighet går hand i hand
Tjänsten är placerad i Hudiksvall där bolagets huvudkontor och fabrik återfinns sedan 1959.
Välkommen att visa intresse för en unik roll där du är med och utvecklar affären i ett innovativt bolag i absolut framkant.
Huddig AB develops, manufactures and sells ground-breaking, articulated backhoe loaders to improve the efficiency of work within CITY, CABLE and RAIL segments. The company, founded in 1959, is a world leader in its class, in manufacturing articulated backhoe loaders. The customer has a central role in the development of our machinery, as each HUDDIG is uniquely designed according to the customer's wishes. The winning design concept, superior hydraulics and the highest quality components makes a HUDDIG adaptable, maneuverable and reliable in all climates and conditions. Huddig AB is environmentally certified according to ISO 14001:2015 and has the quality management certificate ISO 9001:2015. All products are CE marked in accordance with Machinery Directive. www.huddig.com
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Balkefors & Ponsiluoma AB
(org.nr 559069-9632)
Första Magasinsgatan 3 (visa karta
)
803 10 GÄVLE Arbetsplats
Balkefors & Ponsiluoma Chefsrekrytering Kontakt
Ylva Ponsiluoma ylva@balkefors-ponsiluoma.se 0733434026 Jobbnummer
9858740