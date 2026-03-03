Nordfarbo söker en Lageransvarig
2026-03-03
Som lageransvarig blir du navet som får flödet att fungera!
Vill du ha en roll där du har ansvar för lagret, skapar ordning som märks, bidrar till att produktionen flyter utan onödiga stopp och där du tydligt kan följa din insats hela vägen till leverans? Då kan Nordfarbo vara rätt plats för dig.
Det här får du hos oss
Tydligt ansvar och stort inflytande över hur lagret fungerar i praktiken
Öppet arbetsklimat och stark lagkänsla
Ljusa, välplanerade och rymliga lokaler
Introduktion, utvecklingsmöjligheter och trygghet/stabilitet
Kollektivavtal, arbetskläder och övertidsersättning/komp
Vad du faktiskt gör
Du har ett övergripande ansvar för lagret och är en nyckelperson i flödet mellan godsmottagning, produktion och leverans. Rollen är bred: du jobbar både i affärssystemet och hands-on i flödet samt stöttar produktionen vid behov.
Exempel på arbetsuppgifter
Ta emot, kontrollera och registrera inkommande gods
Hantera avvikelser och följa upp leveranser
Organisera lager och godsmottagning för ett effektivt och säkert flöde
Säkerställa materialtillgänglighet och ansvara för inköp av lagerartiklar
Samordna flödet mellan produktion och leverans
Rycka in där det behövs i verksamheten och vid behov stötta med enklare fastighetsskötsel.
Vem vi tror att du är
Du trivs när du får ta ansvar, jobba strukturerat och skapa ordning som andra kan lita på. Du kommunicerar på god svenska och samarbetar nära produktionen.
Det här känner du igen dig i
Självgående och noggrann - du följer upp och får saker att bli klara
Strukturerad - du bygger rutiner som håller även när tempot ökar
Flexibel - du kan prioritera om och stötta där det behövs
Trivs i en roll som kombinerar administration med praktiskt arbete
Service- och samarbetsinriktad - du gillar att samordna och hålla ihop flera trådar samtidigt
Meriterande
Erfarenhet av lager/godsmottagning och att arbeta strukturerat i ett flöde
Vana av att arbeta i affärssystem och registrera/hantera avvikelser
Erfarenhet från tillverkande industri
Erfarenhet av Monitor
Arbetstid: måndag-torsdag 06.30-15.30, fredagar 06.30-14.00. Övertid kan förekomma vid toppar och ersätts enligt avtal.Om företaget
Nordfarbo AB är en ledande tillverkare av sandwichkonstruktioner med en spännande framtid. Vi levererar kvalificerade produkter till BAE Systems Hägglunds, bland annat komponenter till band- och stridsfordon för svenska försvaret.
Nordfarbo är marknadsledande i Norden på sandwichpaneler för containerutbyggnad och levererar årligen runt 2 500 containers för reservkraft, verkstad, förråd och mycket mer.
Så här söker du
Ansök via länken i annonsen (vi tar inte emot ansökningar via e-post på grund av GDPR).
Sista dag att ansöka är 29:e mars. Urval och intervjuer sker löpande
Frågor? Kontakta våra rekryteringspartner:
Anders Sallnäs anders@awrekrytering.se
070-282 98 07
Vi ser fram emot din ansökan!
