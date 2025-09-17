Norconsult söker projektör inom VA-process
2025-09-17
Vill du arbeta med teknisk projektering i spännande och hållbara samhällsprojekt? Norconsult söker en projektör som vill skapa framtidens vatten- och avloppsanläggningar i en innovativ miljö.
Om rollen
Som projektör på Norconsult ingår du i en projektgrupp som i nära samarbete med kund tar fram allt från förstudie till kompletta förfrågningsunderlag och bygghandlingar för nya vattenverk och avloppsverk. Ditt arbete kommer i huvudsak att bestå av att skapa tekniska ritningar och modeller i Revit. Där kommer du projektera rörsystem med tillhörande ventiler, pumpar och armaturutrustning. Utöver ditt arbete i Revit kommer du ta fram tekniska beskrivningar, objektlistor och ritningsförteckningar. Arbetet är projektbaserat och sker i nära dialog med både interna och externa aktörer, där du deltar i möten och samordnar lösningar med andra avdelningar. För den här tjänsten kan du utgå från Växjö, Jönköping eller Kalmar.
Om Norconsult
Norconsult är ett av Nordens ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad och kombinerar ingenjörskonst, arkitektur och digital expertis för att leverera lösningar till både privata och offentliga kunder. Företaget erbjuder specialistkompetens inom bygg och fastighet, infrastruktur, arkitektur, energi, vatten och avlopp, industri, miljö och digitalisering.
Med cirka 6 500 medarbetare på närmare 140 kontor i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen och Finland, förenar Norconsult tvärfacklig expertis med stark lokal närvaro. Publiceringsdatum2025-09-17Profil
För att lyckas i rollen som projektör på Norconsult tror vi att du har en ingenjörsexamen inom energi- och miljöteknik, maskinteknik eller motsvarande. Du kan också haft tidigare erfarenheter som entreprenör eller inom installationsbranschen. Du kan eller är öppen för att lära dig Revit och besitter ett stort intresse inom miljö, hållbarhet och VA. Det är meriterande om du tidigare arbetat inom VA eller bygg och om du behärskar AutoCAD. Som person är du en utåtriktad lagspelare som är nyfiken på att lära dig mer och växa i din karriär. Du är initiativtagande och driven samt orädd för att ställa frågor.
Skallkrav för tjänsten:
• Högskoleingenjör inom energi, maskinteknik eller motsvarande erfarenheter
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande för tjänsten:
• Tidigare arbetat inom VA eller energibranschen
• Goda kunskaper i AutoCAD
• Goda kunskaper i Revit
Hur du ansöker
För att söka tjänsten som projektör, vänligen ansök via: https://www.framtiden.com/.
Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare William Henriksson: william.henriksson@framtiden.com
. Vi arbetar med löpande urval, välkommen in med din ansökan redan idag!
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För tjänsten som projektör kommer du inledningsvis vara anställd via Framtiden AB för att sedan ha goda möjligheter för en anställning direkt hos Norconsult.Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Växjö, Jönköping eller Kalmar
Arbetstid: Mån-fre 08:00-17:00
Omfattning: Heltid Ersättning
