Night Crew till Stopover Falkenberg
2026-01-17
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
Located outside city centers or in connection with major road exits.
151 rooms, EV-charging, gym, playroom, laundromat, meeting rooms/phone pods, dog resting park, and something nice to eat/drink - at the hotel or as drive through.
Modern modules to ensure efficiency and scalability.
Built with wood, renewable energy production with solar panels and geothermal heating, reaching resource efficiency - resulting in strong sustainability standards.
Stopover - your recharge on the road.
Senast någon hade en originell tanke om väghotell, tillverkade Henry Ford fortfarande bilar. Men det ändrades hösten 2025.
Skapat för resor med elbil och hälsosamma, hållbara val, är Stopover hotellet som är byggt från grunden för att vara en perfekt match för nutidens bilresenärer. Gästerna kan stanna för en avkopplande natt, en riktigt bra måltid, rasta hunden - eller barnen. Här kan besökarna träna, logga in eller inte göra någonting alls. Vart vägen än leder, hjälper Stopover dig att komma fram mer utvilad. Det är löftet vi ger till våra blivande gäster - och det är det du som Stopovers Night Crew ska leverera på under varje arbetspass.
Korta fakta om Stopover Falkenberg:
• 151 rum, elbilsladdning, gym, lekrum för barn, tvättomat, mötesrum/telefonbås och restaurang Viaggio med möjlighet att äta på plats eller välja drive-through.
• Hållbar konstruktion, som använder modulär trädesign som uppfyller Miljöbyggnad Silver-standarden och uppnår noll CO2-utsläpp.
• Strax utanför Falkenberg, vid ett bilfritt torg med utsikt - en social knutpunkt för både resenärer och lokalbor. Parken fokuserar på hållbarhet med solpaneler, grönska, träelement och smart regnvattenhantering. Grannar: Max, Preem, McDinalds, Fritidscenter, ChopChop, Jureskogs och Ionity.
• Bekvämt, genomtänkt, härligt och praktiskt.
Vi söker nu en ny Stopover Night Crew- till vår allra första Stopover-öppning i Falkenberg.
Är du redo för en dynamisk vardag fylld av varierande utmaningar? På Stopover erbjuder vi just det - ingen dag är den andra lik, och vårt mål är alltid att överträffa gästernas förväntningar.
Som en del av Stopover Floor Crew blir du en nyckelperson i mötet med våra gäster och en viktig del av den dagliga driften. Du kommer att arbeta operativt med allt från in- och utcheckningar och bokningar till att vara den som ser till att varje gäst känner sig välkommen och väl omhändertagen. Ditt fokus ligger på att säkerställa en smidig och positiv upplevelse för alla som besöker oss.
För att lyckas och trivas i rollen behöver du vara flytande i både svenska och engelska, i tal och skrift. Tjänsten innebär arbete under dag, kväll och helger. Som det är när man jobbar på hotell. Men ditt schema är främst på nätterna, varannan vecka, 7 nätter i rad och med cirka 75-80% anställningsgrad.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera:
• Skapa en varm och välkomnande atmosfär för varje gäst, där varje möte stärker vårt varumärke.
• Hantera in- och utcheckningar, bokningar och förfrågningar (via telefon, e-post och personligen) effektivt för att säkerställa en smidig gästresa.
• Ge service och information till våra gäster och se till att deras vistelse blir så bra som möjligt.
• Säkerhetsarbete för våra gästers trygghet.
• Samarbeta nära med övriga avdelningar på hotellet vilket innebär att dina nätter även består av några timmars städning och några timmars arbete i vår restaurang- Viaggio.
• Integrera hållbarhet i vårt dagliga arbete och bidra till att vi agerar ansvarsfullt.
Det där lilla extra vi erbjuder alla våra medarbetare på Strawberry:
• En snabb, energisk arbetsmiljö som värdesätter din individualitet.
• Möjligheter att växa och utvecklas inom Strawberry.
• Personalrabatt för dig och friends&family-priser på våra 200+ hotell.
• Fyra gratis hotellnätter varje år.
• 25% rabatt på mat & dryck på alla våra restauranger & barer.
• Bra erbjudanden på upplevelser, resor och detaljhandel.
• Engagerade kollegor och en stark teamkänsla.
Om Strawberry
Strawberry är inte vilket företag som helst i hotellbranschen - vi är en rebell, med ett varmt bultande hjärta. Strawberry är en portal till en värld med mer än 240 hotell, 120 restauranger och 20 spa, där vi skapar tusentals upplevelser varje dag. Strawberry bygger på våra kärnvärden: energi, mod och entusiasm. Vårt team på 20 000 skickliga individer från mer än 166 länder är det som får oss att växa.
Nyfiken? Känns det rätt? In och sök!
Vi granskar ansökningar löpande, så vänta inte - tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Detta är en tillsvidareanställning på 100% med önskat startdatum den 1 september - eller enligt överenskommelse.
