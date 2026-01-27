.NET/C# utvecklare
Techla Group AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-01-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Techla Group AB i Göteborg
Vi söker dig som vill vara med och skapa hållbara och smarta systemlösningar tillsammans med våra kunder. Hos oss får du arbeta i engagerade team med spännande projekt inom den privata sektorn.
Vi lägger stor vikt i att du har din tyngd inom tekniken men det är nästan ännu viktigare att du är en person som sprider energi och bryr dig om personer i din omgivning. Som konsult hos oss kommer du jobba i ett kompetent team bestående av TECHLA-kollegor eller i team hos våra kunder. Du kommer garanterat utveckla dina kunskaper inom olika teknikområden och verktyg.
Vi tror att du har:
Akademisk examen inom IT, systemutveckling eller motsvarande
Minst 3 års erfarenhet av .NET-utveckling
Goda kunskaper i C#, .NET Core 8+, ASP.NET, REST API:er, Entity Framework
Erfarenhet av databaser (SQL Server, PostgreSQL eller liknande)
Van att arbeta i agila team med CI/CD
En god analytisk förmåga och ett metodiskt arbetssätt
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av Azure, Javascript/React, Docker eller Microservices
Låter detta som något för dig?
Skicka in din ansökan till hello@techla.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: hello@techla.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ".NET/C# utvecklare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techla Group AB
(org.nr 559452-5056) Jobbnummer
9706911