.NET/C# utvecklare

Techla Group AB / Datajobb / Göteborg
2026-01-27


Visa alla datajobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Techla Group AB i Göteborg

Vi söker dig som vill vara med och skapa hållbara och smarta systemlösningar tillsammans med våra kunder. Hos oss får du arbeta i engagerade team med spännande projekt inom den privata sektorn.
Vi lägger stor vikt i att du har din tyngd inom tekniken men det är nästan ännu viktigare att du är en person som sprider energi och bryr dig om personer i din omgivning. Som konsult hos oss kommer du jobba i ett kompetent team bestående av TECHLA-kollegor eller i team hos våra kunder. Du kommer garanterat utveckla dina kunskaper inom olika teknikområden och verktyg.
Vi tror att du har:
Akademisk examen inom IT, systemutveckling eller motsvarande
Minst 3 års erfarenhet av .NET-utveckling
Goda kunskaper i C#, .NET Core 8+, ASP.NET, REST API:er, Entity Framework
Erfarenhet av databaser (SQL Server, PostgreSQL eller liknande)
Van att arbeta i agila team med CI/CD
En god analytisk förmåga och ett metodiskt arbetssätt
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift

Meriterande:
Erfarenhet av Azure, Javascript/React, Docker eller Microservices

Låter detta som något för dig?
Skicka in din ansökan till hello@techla.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: hello@techla.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ".NET/C# utvecklare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Techla Group AB (org.nr 559452-5056)

Jobbnummer
9706911

Prenumerera på jobb från Techla Group AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Techla Group AB: