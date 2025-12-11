Neonatolog
Välkommen till område Barn- och ungdomsmedicin på Östersunds sjukhus!
Som överläkare hos oss har Du ett varierat arbete med en stor bredd av neonatala frågeställningar i både öppen- och slutenvård. Vi söker Dig med erfarenhet av neonatologi vid såväl länssjukhus som högspecialiserad neonatal intensivvård.Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Som överläkare kommer du att ha ett brett och ansvarsfullt uppdrag inom barnsjukvården, med särskilt fokus på neonatalvård:
* Vård av nyfödda barn, inklusive prematurfödda från gestationsvecka 28
* Stabilisering och tillfällig respiratorvård av extremt prematurfödda barn före vecka 28
* Stabilisering och tillfällig respiratorvård vid svåra andningsstörningar
* Akut omhändertagande vid exempelvis asfyxi, inklusive intubation, respiratorvård och initiering av kylbehandling
* Planerat mottagningsarbete på barn- och ungdomsmottagningen, med patienter i åldern 0-18 år
* Överläkaransvar på barnavdelningen, med fokus på akut barnmedicinsk vård för patienter 0-18 år.
Man har också en viktig handledarroll för yngre kollegor som avdelningsläkare, ST-handledare och för ST-läkarnas mottagningsarbete. I tjänsten ingår arbete som bakjour för akut barnsjukvård.
Hos oss kommer Du till en glad och driven arbetsgrupp som stöttar varandra inom pediatrikens olika subspecialiteter.Kvalifikationer
Subspecialist i neonatologi. Bred bakjourskompetens inom barnmedicin.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
