NearYou söker Processoperatörer
2025-08-15
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
, Kristinehamn
, Gullspång
, Karlskoga
, Laxå
Publiceringsdatum2025-08-15
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Vill du jobba med varierande arbetsuppgifter i en viktig del av vår produktionskedja? Vi söker nu engagerade och arbetsvilliga processoperatörer till vår samarbetspartner i Karlstad
I rollen som processoperatör arbetar du skift och har en central roll i verksamheten. Du kommer att jobba både praktiskt och med hjälp av styrsystem, och du får möjlighet att hantera olika fordon och redskap.
Rollen som processoperatör är dynamisk och du kommer ha varierande arbetsuppgifter och flera ansvarsområden.Kvalifikationer
Vi söker dig som är driven ansvarstagande och tycker om att ha flera bollar i luften samtidigt.
Har du tidigare erfarenhet av industri eller livsmedelsindustrin är detta mediterande.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha fyllt 18 år, ha truckkort samt kunna tala och skriva svenska.
Vi ser gärna att du har truckkort och traverskort. Har du även förarbevis för lastmaskin är detta mycket meriterande.
Vad erbjuder vi dig?
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare.
Har du frågor, så tveka inte att ringa konsultchef Patrik Johansson, 070-7858409. Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
