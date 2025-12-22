NC-operatör | Lernia | Huskvarna
Är du redo att ta nästa steg i din karriär som NC-operatör? Vår kund söker engagerade och drivna medarbetare till sin växande verksamhet i Huskvarna inom flyg- och försvarsindustrin. Ta chansen att bli en del av ett dynamiskt team där ditt arbete gör skillnad varje dag!
Kort information om tjänsten
Ort: Huskvarna
Anställningsform: Heltid
Skift: Dagtid men skiftgång kan förekomma
Tillträde: Omgående, enligt överenskommelse
Publiceringsdatum: 2025-12-22

Om tjänsten
Som NC-operatör med inriktning på svarv får du en varierad och självständig roll där du planerar och genomför ditt arbete utifrån fastställda körplaner. Du samarbetar nära med dina kollegor för att säkerställa en effektiv produktion med hög kvalitet, samtidigt som du ansvarar för noggrann dokumentation och uppdaterade protokoll.
Du blir en del av kundens NC-avdelning som består av tio skickliga medarbetare. Här arbetar man med korta serier och höga toleranskrav, huvudsakligen på Okuma-maskiner. Totalt består bearbetningsverkstaden av cirka 30 personer och omfattar fräsning, gnistning, slipning, ytbehandling, härdning och oförstörande provning (OFP). Du kommer att hantera material som rostfritt stål, aluminium och titan.
Kunden använder moderna metoder som laserprofilmätning och arbetar enligt Lean- och 5S-principerna för att skapa en smart, strukturerad och trivsam arbetsmiljö. Du kommer att få vara med och tillverka mekanikprodukter av hög kvalitet till flyg- och försvarsindustrin. Du får dessutom möjlighet att delta i utvecklingsprojekt och prototyptillverkning, där din kompetens och precision verkligen gör skillnad.
Om dig
Vi söker dig som har ett skarpt öga för detaljer och ett genuint intresse för kvalitet. Du arbetar strukturerat, noggrant och trivs i en miljö där precision är avgörande. Som person är du lugn och lösningsorienterad och uppskattar att hitta smarta sätt att lösa utmaningar. Eftersom arbetet ställer höga krav på exakthet ser vi gärna att du har en god förståelse för snäva toleranser och värdesätter ordning och dokumentation. För att lyckas i rollen är erfarenhet av svarvning samt goda kunskaper i ritningsläsning meriterande. Du behärskar både svenska och engelska väl, vilket är viktigt för att kunna ta del av instruktioner och tekniskt underlag.
Vi värdesätter engagemang, nyfikenhet och samarbetsvilja - egenskaper som bidrar till att stärka teamet och skapa en kreativ och inkluderande arbetsmiljö. Du har ett respektfullt och öppet sätt gentemot andra och trivs med att samarbeta för att nå gemensamma mål. Det din kompetens, personlighet och unika bakgrund som gör skillnaden.
Tjänsten innebär arbete som innehåller försvarssekretess och krav på svenskt medborgarskap. Om du har dubbelt medborgarskap måste detta anges vid ansökan.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Hanna Avonds på hanna.avonds@lernia.se
