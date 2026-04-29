NC-operatör | Lernia | Huskvarna
2026-04-29
Publiceringsdatum2026-04-29Om tjänsten
Vi söker nu NC-operatörer till en avancerad bearbetningsverkstad i Huskvarna som arbetar med komponenter till flyg- och försvarsindustrin. Verksamheten befinner sig i en expansiv fas och präglas av höga krav på precision, kvalitet och spårbarhet.
I rollen som NC-operatör arbetar du främst med svarvning i små serier med snäva toleranser. Du ansvarar för maskinställning, bearbetning, mätning samt noggrann dokumentation enligt fastställda processer. Arbetet sker i nära samarbete med mättekniker och övriga kollegor för att säkerställa att tillverkningen uppfyller samtliga kvalitetskrav.
Produktionen kännetecknas av strukturerade arbetssätt och ett tempo som är anpassat efter detaljernas komplexitet och kraven på noggrannhet. Du blir en del av ett sammansvetsat team där man arbetar tätt tillsammans och tar gemensamt ansvar för kvalitet och leverans.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av NC-svarvning och som är trygg i att arbeta med hög precision. Du är van vid att ställa och justera maskiner självständigt och har en god förståelse för ritningsläsning, mätning och toleranser.
Som person är du strukturerad, noggrann och ansvarstagande. Du trivs i en miljö där kvalitet och dokumentation är viktiga delar av arbetet och där samarbete med kollegor är en naturlig del av vardagen. Du arbetar metodiskt och värdesätter ordning och tydliga arbetssätt.
Du behärskar svenska väl i tal och skrift samt har grundläggande kunskaper i engelska.
Formell kompetens
Erfarenhet av NC-svarvning
Erfarenhet av maskinställning och justering
God vana av ritningsläsning och mätning
Erfarenhet av arbete med snäva toleranser
Meriterande
Erfarenhet av fleroperationsmaskiner, exempelvis 4-5 axlar
Erfarenhet av Okuma eller likvärdiga styrsystem
Erfarenhet från annan precisionsindustriÖvrig information
Omfattning: Heltid
Startdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Helst 2-skift, dagtid kan vara aktuellt för rätt person
Placeringsort: Huskvarna
Tjänsten är säkerhetsklassad. Säkerhetsprövning, registerkontroll och bakgrundskontroll genomförs i enlighet med kundens och gällande myndighetskrav. Svenskt medborgarskap krävs.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Adrian på adrian.runsten@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen behöver du verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs.
Tjänsten är säkerhetsklassad. Säkerhetsprövning, registerkontroll och bakgrundskontroll genomförs i enlighet med kundens och gällande myndighetskrav. Svenskt medborgarskap krävs.
