Montörer sökes i Töreboda
Jovi Konsult AB / Montörsjobb / Töreboda Visa alla montörsjobb i Töreboda
2026-06-14
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-14Arbetsuppgifter
Vi söker nu montörer till en modern och växande produktionsverksamhet där kvalitet, noggrannhet och teamwork står i fokus. I rollen kommer du att arbeta praktiskt med montering av komponenter och färdiga produkter i en strukturerad produktionsmiljö.
Arbetsuppgifterna varierar beroende på avdelning men innefattar bland annat:
• Montering enligt ritningar och arbetsinstruktioner • Kontroll och testning av färdigmonterade produkter • Hantering av handverktyg och enklare produktionsutrustning • Materialhantering och förberedelse av arbetsstationer • Säkerställa att arbetet utförs enligt kvalitets- och säkerhetsrutiner • Samarbete med kollegor för att hålla ett bra produktionsflöde och leveranssäkerhetBakgrund
Vi söker dig som gillar praktiskt arbete och har ett intresse för teknik, produktion eller mekanik. Du är noggrann i ditt arbete, ansvarstagande och trivs i en miljö där man arbetar tillsammans mot gemensamma mål.
Vi ser gärna att du har: • Erfarenhet av montering, industriarbete eller liknande praktiskt arbete • Vana av att arbeta efter instruktioner eller ritningar • God förståelse för kvalitet och noggrannhet i produktion • Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift • Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Det är meriterande om du har truckkort, erfarenhet från tillverkningsindustrin eller tidigare arbetat i skift.
Anställningsvillkor
Start sker enligt överenskommelse. Arbetstiderna kan vara förlagda till dagtid, kväll eller skift beroende på verksamhetens behov. Tjänsten är på heltid.Om företaget
Du blir en del av ett företag med stark framtidstro och fokus på kvalitet, säkerhet och trivsel på arbetsplatsen. Här erbjuds du en varierande vardag tillsammans med engagerade kollegor i en modern produktionsmiljö där det finns goda möjligheter att utvecklas inom industrin.
Urval
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7905019-2051851". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jovi Konsult AB
(org.nr 559082-6797), https://jovikonsultab.teamtailor.com
Hertig Johans gata 10 (visa karta
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541 30 SKÖVDE Arbetsplats
Jovi Jobbnummer
9962650