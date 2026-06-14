Tandsköterska till Dentalum Örnsköldsvik
Dentalum Operations AB (publ) / Tandsköterskejobb / Örnsköldsvik Visa alla tandsköterskejobb i Örnsköldsvik
2026-06-14
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dentalum Operations AB (publ) i Örnsköldsvik
, Mark
, Umeå
, Skellefteå
, Östersund
eller i hela Sverige
Inom kort öppnar vi dörrarna.
En helt ny klinik. Ett fantastiskt team. Nya lokaler. Ny utrustning. Nya möjligheter.
Och nu söker vi dig som vill vara med från början.
Inte för att "fylla en tjänst".
Utan för att vara med och bygga en arbetsplats som människor längtar till på morgonen.
Vi har redan samlat ett team som vi är otroligt stolta över. Människor som bryr sig om sina patienter, ställer upp för varandra och som vill skapa något riktigt bra tillsammans.
Nu saknas bara några pusselbitar.
Kanske är du en av dem?
Hur ser vardagen ut?
Det enkla svaret?
Den kommer vi skapa tillsammans.
Vi tror på struktur, kvalitet och tydliga rutiner. Men vi tror också på att de bästa idéerna ofta kommer från människorna som faktiskt gör jobbet varje dag.
Därför vill vi att du ska känna att du kan påverka.
På riktigt.
Här får du möjlighet att vara med och sätta prägel på allt från arbetssätt och patientupplevelse till kulturen på kliniken.
Vem tror vi att du är?
Du är utbildad tandsköterska.
Du är en person som tycker om människor.
Du gillar när det är ordning och reda, men du kan också skratta mitt i en stressig dag.
Du tar ansvar utan att någon behöver be dig.
Du bryr dig om patienterna.
Och du förstår att en riktigt bra arbetsplats byggs av människor som vill varandra väl.
Varför Dentalum?
För att vi tror att tandvården kan vara både professionell och mänsklig.
För att vi vågar satsa.
För att vi växer.
Och för att vi aldrig vill bli så stora att vi glömmer det viktigaste – människorna.
Våra värdeord Omsorg, Ansvar och Engagemang är inte något som står på en vägg.
De ska märkas i vardagen.
I mötet med patienten.
I samarbetet med kollegorna.
Och i känslan när man går hem efter arbetsdagen.
Lite extra stolta är vi över att...
• Du får vara med från start på en helt ny klinik • Du blir en del av ett varmt och engagerat team • Du får moderna lokaler och ny utrustning • Du får utvecklas tillsammans med kollegor från hela Dentalum • Du får vara med på en spännande tillväxtresa där möjligheterna är många
Vi tror att de bästa arbetsplatserna skapas av människor som trivs tillsammans.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7905031-2051853". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dentalum Operations AB (publ)
(org.nr 559136-4046), https://karriar.dentalum.com
Storgatan 16 (visa karta
)
891 63 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
Dentalum Jobbnummer
9962654