Auktoriserad hudterapeut sökes till växande skönhetsklinik
Suela AB / Hälsojobb / Malmö Visa alla hälsojobb i Malmö
2026-06-14
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Suela AB söker en engagerad och passionerad hudterapeut!
Vill du arbeta i en modern och professionell miljö där kvalitet, service och kundupplevelse står i fokus? Då är du välkommen att bli en del av vårt team.Publiceringsdatum2026-06-14Dina arbetsuppgifter
Utföra ansiktsbehandlingar och hudanalyser
Ge professionell rådgivning inom hudvård
Utföra avancerade hudvårdsbehandlingar
Sälja och rekommendera hudvårdsprodukter
Säkerställa hög kvalitet och god service till våra kunder
Vi söker dig som:
Är utbildad hudterapeut
Har ett stort intresse för hudvård och skönhet
Är serviceinriktad, noggrann och ansvarstagande
Kan arbeta självständigt och i team
Talar svenska eller engelska
Vi erbjuder:
En trygg anställning i ett växande företag
Konkurrenskraftig lön
Trevlig arbetsmiljö
Möjlighet till kompetensutveckling
Flexibla arbetstiderSå ansöker du
Skicka ditt CV och ett personligt brev till Suela AB. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14
E-post: info@suela.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Suela AB
(org.nr 556941-3353)
Järnvägsgatan 33 (visa karta
)
216 14 LIMHAMN Jobbnummer
9962658