IT- och Säkerhetsansvarig till Recotech
Norén & Lindholm AB / Datajobb / Arboga Visa alla datajobb i Arboga
2026-06-14
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, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Vill du ta ett helhetsansvar för IT, informationssäkerhet och säkerhetsskydd i ett teknikintensivt företag med stark koppling till industri och försvarssektor?
Recotech söker nu en IT- och Säkerhetsansvarig till sin verksamhet i Arboga. Här får du en central och verksamhetsnära roll med stort mandat att utveckla, strukturera och säkerställa en trygg, stabil och framtidssäkrad IT- och säkerhetsmiljö.
Det här är en roll för dig som trivs med att kombinera strategiskt utvecklingsarbete med operativt ansvar och som motiveras av att arbeta i en miljö där kvalitet, säkerhet och teknisk precision är avgörande.
Om rollen
Som IT- och Säkerhetsansvarig har du ett övergripande ansvar för företagets IT-miljö, informationssäkerhet och säkerhetsskyddsarbete. Du arbetar nära ledningen och blir en nyckelperson i att säkerställa att verksamheten har rätt struktur, system och arbetssätt för att möta både dagens och morgondagens krav.
Rollen är bred och kombinerar tekniskt ansvar med styrning, utveckling och intern samordning. Du ansvarar inte för daglig IT-support men arbetar nära externa IT-partners och säkerställer att leveransen håller rätt nivå.
Du verkar i en verksamhet där delar av affären är kopplade till försvarssektorn vilket innebär höga krav på informationssäkerhet, säkerhetsskydd och strukturerade arbetssätt.
Exempel på ansvarsområden
IT & digital utveckling
Övergripande ansvar för företagets IT-miljö, tekniska infrastruktur och IT-relaterade processer
Driva utveckling och förbättring av IT-struktur, system och arbetssätt
Säkerställa stabil drift tillsammans med externa IT-leverantörer
Ansvara för leverantörsstyrning, uppföljning och kravställning
Hantera riskanalyser, dokumentation, kontinuitetsplanering och incidenthantering
Identifiera förbättringsområden inom digitalisering, IT-säkerhet och effektivitet
Informationssäkerhet & säkerhetsskydd
Driva och utveckla företagets arbete inom informationssäkerhet och säkerhetsskydd
Säkerställa efterlevnad av interna policys, säkerhetsrutiner och relevanta regelverk
Arbeta med behörighetsstyrning, säkerhetsklassad information och skydd av känsliga tillgångar
Planera och genomföra utbildningsinsatser inom säkerhet och informationshantering
Delta i och stödja interna samt externa revisioner och granskningar
Bidra till ett proaktivt och strukturerat säkerhetsarbete i hela verksamheten
Vi söker dig som harEftergymnasial utbildning inom IT, informationssäkerhet eller motsvarande erfarenhet
Flerårig erfarenhet från en bred IT-roll med ansvar för drift, infrastruktur och säkerhet
Erfarenhet av informationssäkerhet, IT-säkerhet eller säkerhetsskyddsarbete
Erfarenhet av leverantörsstyrning och arbete med externa IT-partners
God förståelse för riskhantering, styrning och dokumentation
Erfarenhet av att arbeta med ledningssystem, exempelvis ISO 27001
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Det är starkt meriterande om du har erfarenhet av arbete i säkerhetskänslig verksamhet, försvarsrelaterad miljö eller god förståelse för säkerhetsskyddslagstiftning.
Som person tror vi att du är
Du är trygg, strukturerad och ansvarstagande med förmåga att skapa ordning och driva viktiga frågor framåt. Du har ett gott omdöme, hög integritet och trivs i en roll där säkerhet, kvalitet och långsiktighet är centrala delar av vardagen.
Du arbetar självständigt men har också lätt för att skapa goda samarbeten med både verksamhet, ledning och externa partners.
Viktig information
Tjänsten kan komma att innebära arbete i säkerhetskänslig verksamhet. Säkerhetsprövning kan därför bli aktuell som en del av rekryteringsprocessen.
Placeringsort:
Arboga
Varför Recotech?
Hos oss får du en nyckelroll i ett teknikdrivet företag där kvalitet, innovation och säkerhet står i centrum. Beslutsvägarna är korta, engagemanget är högt och du får möjlighet att påverka på riktigt.
Du blir en del av en specialistverksamhet med internationella kunder och avancerade tekniska lösningar, där vårt arbete bidrar till att hålla kritiska system och utrustningar i drift.
Om Recotech
Recotech producerar, bearbetar och reparerar komponenter för extrema miljöer. Företaget har sina rötter i flygindustrin där kvalitet, funktion och hållbarhet alltid varit avgörande.
Vi har specialistkompetens inom tillverknings- och reparationsteknik, underhållsmetodik och diagnostik. Våra processer omfattar bland annat termisk sprutning, vakuumlödning, kvalificerad svetsning, maskinbearbetning och systemmontering.
En av våra egna produkter är WingLiftTM, ett kostnadseffektivt hanteringssystem för lyft och förflyttning av tung utrustning, som används globalt inom industri, försvar och internationella hjälpinsatser.
Vi är cirka 100 medarbetare och finns i Arboga.Läs gärna mer om oss: https://recotech.com/
Vill du veta mer?
Rekryteringen sker i samarbete med Norén & Lindholm. Din ansökan registrerar du på www.norenlindholm.se
eller genom knappen nedan snarast. Urval och intervjuer sker löpande. Har du frågor är du välkommen att kontakta Lisa Tojkander på 070-77 88 155 eller lisa@norenlindholm.se
Välkommen med din ansökan!
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norén & Lindholm AB
(org.nr 556674-5047)
Kungsörsvägen 60 (visa karta
)
732 47 ARBOGA Arbetsplats
Recotech AB Kontakt
Lisa Tojkander lisa@norenlindholm.se 070-7788155 Jobbnummer
9962659