Aktiv personlig assistent till ung kille sökes!
Omsorg Assistans 1 AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Skara Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Skara
2026-06-14
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Vi söker nu en personlig assistent till en glad, ung kille– en pålitlig och hjälpsam vän som stöttar kunden att leva ett rikt och självständigt liv.
Om rollen
Som assistent kommer du att vara ett stöd i alla delar av vardagen. Du är vår kunds armar och ben, men lika viktig är kommunikationen, vilket gör att du måste kunna skriva och tala svenska obehindrat. Ibland blir det också aktiviteter utanför hemmet, så körkort är ett plus. Kunden bor dessutom på landet i en härlig miljö strax utanför stan.
Vem är du
Du som söker får gärna vara kille, men det viktigaste är vem du är som person. Vi letar efter någon med ett stort hjärta och ett lugnt och empatiskt sätt. Samtidigt har du glimten i ögat och värderar en nära och social relation med kunden. Du tycker om att skapa trivsel i hemmet, och gillar att laga mat. Du är rökfri! Personkemin är viktig, så vi söker dig som är positiv, rolig, men samtidigt tålmodig. Du ser fram emot att bli en betydelsefull del av vår kunds liv. Kundens intressen är tv-spel och musik. Delar du hans intressen, så är det ytterligare ett plus.
Erfarenhet av personlig assistans eller liknande arbete är meriterande.
Vad du kan förvänta dig av jobbet
Hos vår kund får du en meningsfull arbetsplats där ni tillsammans skapar en trivsam och trygg miljö. Här får du möjligheten att göra stor skillnad i en annan människas vardag.
Vill du vara en del av vår kunds liv och skapa en glädjefylld och trygg tillvaro? Då ser vi fram emot att höra från dig!
Tjänstgöringsgrad: heltid/deltid, samt extra vid behov
Lön: Timlönen är fast enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse, löper så länge assistansuppdraget varar.
Vilka är vi?
Omsorg Assistans är ett assistansbolag med huvudkontor i Eskilstuna men våra kunderna finns över hela Sverige.
Målsättningen är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans. Vår värdegrund är engagemang, lyhördhet och tillgänglighet.
Att vara anställd hos oss innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd och friskvårdsbidrag.
Vi begär alltid ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Vänligen kontakta oss för mer information. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7905039-2051857". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Omsorg Assistans 1 AB
(org.nr 559104-3707), https://omsorgassistans.teamtailor.com
532 30 (visa karta
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532 30 SKARA Arbetsplats
Omsorg Assistans Jobbnummer
9962667