Servicemarknadschef till modern fordonsanläggning
Jovi Konsult AB / Chefsjobb / Mariestad Visa alla chefsjobb i Mariestad
2026-06-14
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Servicemarknadschef
Vill du vara med och utveckla en framgångsrik och växande aktör inom fordonsbranschen? Drivs du av att leda människor, utveckla verksamheter och skapa en kundupplevelse i toppklass? Då kan detta vara nästa steg i din karriär.Publiceringsdatum2026-06-14Om tjänsten
Som Servicemarknadschef har du det övergripande ansvaret för eftermarknadsverksamheten på en modern fordonsanläggning. Verksamheten omfattar verkstad, reservdelar och bilvård, där du leder ett engagerat team med olika specialistkompetenser.
Du har fullt personal-, budget- och resultatansvar för verksamhetsområdet och ansvarar för den dagliga driften. Rollen innebär att planera, organisera, leda och följa upp arbetet för att säkerställa hög kvalitet, god lönsamhet och en kundupplevelse som överträffar förväntningarna.
Du arbetar aktivt med att utveckla verksamheten, följa upp nyckeltal och driva förbättringsinitiativ för att möta marknadens och kundernas förändrade behov. I rollen samarbetar du nära andra avdelningar inom verksamheten för att tillsammans skapa bästa möjliga resultat.
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg och engagerad ledare med ett starkt affärsdriv och ett genuint intresse för människor. Du har förmågan att skapa engagemang, bygga starka team och utveckla medarbetare mot gemensamma mål.
Du är strukturerad, kommunikativ och har lätt för att prioritera och organisera ditt arbete. Samtidigt är du flexibel och trivs i en verksamhet där tempot stundtals är högt och där flera frågor behöver hanteras parallellt.
För att lyckas i rollen är du lösningsorienterad, handlingskraftig och har ett tydligt kundfokus. Du skapar förtroende genom ett professionellt och lyhört ledarskap och drivs av att utveckla både människor och verksamhet.
KvalifikationerVi söker dig som har:
Gymnasieutbildning
Fordonsteknisk bakgrund eller motsvarande erfarenhet
Flera års erfarenhet av ledarskap med personalansvar
Goda kunskaper i Microsoft 365, särskilt Excel, PowerPoint och Teams
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet från fordons- eller verkstadsbranschen
Erfarenhet av resultat- och budgetansvar
Erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet med höga ambitioner, stark framtidstro och fokus på både medarbetare och kunder. Du blir en viktig del av ledningsarbetet och får möjlighet att påverka verksamhetens fortsatta utveckling.
Anställningsform
Tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning.
Urval
Vi använder oss av löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista dag för ansökan. Skicka därför in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7905032-2051854". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jovi Konsult AB
(org.nr 559082-6797), https://jovikonsultab.teamtailor.com
Hertig Johans gata 10 (visa karta
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541 30 SKÖVDE Arbetsplats
Jovi Jobbnummer
9962662