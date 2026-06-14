Affärsdriven Serviceledare - från uppdrag till tillväxt
Norén & Lindholm AB / Driftmaskinistjobb / Västerås Visa alla driftmaskinistjobb i Västerås
2026-06-14
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, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
På Prevas tror vi på att teknik gör världen bättre. För att lyckas behöver vi människor som vill ta ansvar, tänka framåt och bidra med både kompetens och driv. Hos oss får du frihet under ansvar, korta beslutsvägar och möjlighet att påverka på riktigt.Hello Opportunity!
Vi på Prevas Installation arbetar med elinstallationer, service, felsökning samt drift- och underhållslösningar med industrin som främsta fokus. Vi hjälper våra kunder med allt från akuta insatser till långsiktiga lösningar och bygger relationer som håller över tid.
Nu söker vi en affärsdriven Serviceledare till vår serviceverksamhet i Västerås. Det här är en roll för dig som trivs nära verksamheten och som motiveras av att kombinera ledarskap, struktur och affär.
Du kommer att få en central roll i att driva och utveckla serviceavdelningen tillsammans med teamet och vara med på en tillväxtresa där du får stor möjlighet att påverka både arbetssätt, kundrelationer och resultat.
Det här är inte en roll där du enbart planerar inkommande jobb. Vi söker dig som ser möjligheter hos kunden, bygger relationer och aktivt vill vara med och utveckla affären framåt.
Om rollen
Som Serviceledare ansvarar du för den dagliga driften av serviceavdelningen och fungerar som navet mellan kunder, elektriker och verksamheten. Rollen kombinerar operativ arbetsledning med affärsmässigt ansvar och kräver både struktur, handlingskraft och förmåga att skapa förtroende.
Du kommer bland annat att arbeta med att:
leda och fördela det dagliga arbetet inom serviceverksamheten
säkerställa beläggning och skapa förutsättningar för ett välfungerande team
hantera offertarbete, kalkylering och fakturering
utveckla relationer med både befintliga och nya kunder
identifiera affärsmöjligheter och bidra till fortsatt tillväxt
följa upp resultat, KPI:er och lönsamhet
stötta teamet i operativa frågor och prioritera vid akuta situationer
bidra till att utveckla struktur, arbetssätt och serviceerbjudande över tid
Du rapporterar till ansvarig chef och arbetar nära både kunder och kollegor i en verksamhet där tempot stundtals är högt och där flexibilitet är en naturlig del av vardagen.
Hello You!
Vi tror att du har erfarenhet från el, industri, service eller närliggande verksamhet och att du trivs i en roll där du får kombinera teknik, människor och affär.
Kanske arbetar du idag som arbetsledare, serviceledare, projektledare eller driver egen verksamhet inom el/service och söker en tryggare plattform där du fortsatt får stor frihet och möjlighet att påverka.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
erfarenhet av arbetsledning eller samordning inom el, service eller industri
god teknisk förståelse och förmåga att föra trovärdiga dialoger med kunder
erfarenhet av offertarbete, kalkylering eller kunddialog
god administrativ och strukturell förmåga
affärsmässigt driv och vilja att utveckla verksamheten
god datorvana samt goda kunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du har erfarenhet av industriservice, entreprenad eller försäljning inom teknisk verksamhet.
Som person tror vi att du är ansvarstagande, lösningsorienterad och prestigelös. Du trivs i en miljö där mycket händer och där du får kombinera operativ närvaro med långsiktig utveckling.
B-körkort är ett krav för rollen.
Hello Team Player!
Hos oss blir du en del av en verksamhet där gemenskap, engagemang och samarbete är viktiga delar av vardagen. Vi tror på frihet under ansvar och på kraften i att hjälpas åt.
Här får du möjlighet att arbeta i en familjär och entreprenöriell miljö med korta beslutsvägar, stor påverkan och spännande uppdrag inom industrin.
Vi erbjuder en vardag där du får möjlighet att utvecklas tillsammans med kompetenta kollegor och vara med och påverka en verksamhet med stor potential framåt.
Placeringsort: Västerås
Hello Next Step!
Rekryteringen sker i samarbete med Norén & Lindholm. Din ansökan registrerar du på www.norenlindholm.se
eller genom knappen nedan senast snarast. Urval och intervjuer sker löpande. Har du frågor är du välkommen att kontakta Lisa Tojkander på 070-77 88 155 eller lisa@norenlindholm.se
Vår rekryteringsprocessVi värdesätter mångfald och tror att olika perspektiv stärker både människor och organisationer. Hos oss är alla välkomna att söka. I Norén & Lindholms rekryteringsprocess använder vi person- och logiktester som ett stöd för att säkerställa en strukturerad, objektiv och träffsäker bedömning.
Om Norén & LindholmNorén & Lindholm är ett etablerat rekryterings- och interimsföretag med hjärtat i Mälardalen. Vi matchar kompetens med företagens behov, från specialister till ledare. Hos oss är det personliga engagemanget alltid i fokus och vi vill skapa lyckade möten mellan människor och arbetsgivare.
Välkommen med din ansökan!Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norén & Lindholm AB
(org.nr 556674-5047)
Returvägen 4 (visa karta
)
721 37 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Prevas Installation AB Kontakt
Lisa Tojkander lisa@norenlindholm.se 070-7788155 Jobbnummer
9962652