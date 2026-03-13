Nätverkstekniker
2026-03-13
Vill du arbeta i en teknisk roll där du får vara med och driva stabila och säkra nätverksmiljöer framåt? Vi söker dig som vill utvecklas vidare inom nätverk och som trivs i en roll där du kombinerar problemlösning, drift och utveckling av moderna lösningar. Som en del av vår konsultgrupp får du möjlighet att arbeta i varierande miljöer och bidra med din kompetens på olika uppdrag i Stockholmsområdet.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.
Som nätverkstekniker arbetar du med att säkerställa att våra kunders nätverksmiljöer fungerar optimalt och är trygga och välstrukturerade.
Du kommer bland annat att:
Installera, konfigurera och underhålla switchar, routrar och brandväggar
Felsöka nätverkstrafik, kommunikationsproblem och prestandafrågor
Arbeta med WLAN miljöer, accesspunkter och kontroller
Säkerställa redundans, övervakning och kapacitetsplanering
Arbeta med nätverkssegmentering, VPN och andra säkerhetsrelaterade funktioner
Delta i förändringsarbete och förbättring av nätverksarkitektur
Dokumentera nätverkslösningar och förändringarProfil
Du trivs i en teknisk roll, är nyfiken och har ett genuint intresse för nätverk och infrastruktur. Du arbetar strukturerat, tar ansvar och tycker om att samarbeta med både team och kund. Du uppskattar variation och har ett driv att utvecklas vidare inom området.Kvalifikationer
Minst 3 års erfarenhet av att arbeta som nätverkstekniker eller i liknande roll
God kunskap om switchar, routrar och brandväggsmiljöer
Erfarenhet av felsökning i komplexa nätverk
Mycket god förståelse för TCP/IP, DNS, DHCP, VLAN och routing
Svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av Cisco-, Aruba- eller Fortinet miljöer
Kunskap inom trådlösa nätverk och WLAN-design
Erfarenhet av övervakningsverktyg (t.ex. Zabbix)
Erfarenhet av nätverkssäkerhet, VPN, segmentering eller brandväggspolicys
Certifieringar som CCNA, CCNP
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693) Kontakt
Emelie Flood Emelie.Flood@eccera.com Jobbnummer
