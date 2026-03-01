Nätverkstekniker
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en nätverkstekniker som vill bidra i en samhällskritisk verksamhet inom energisektorn. Du kommer in i ett team som ansvarar för datacenterinfrastruktur och datakommunikation, där fokus ligger på stabil drift, förbättringar och säker leverans. Rollen innebär nära samarbete med en 24/7-systemövervakningsfunktion och med förvaltningsledning för att realisera planerade förvaltningsaktiviteter.
ArbetsuppgifterAnalysera och lösa incidenter och problem samt bidra till instruktioner och arbetssätt för incidenthantering
Agera specialist och primär kontakt för systemspecifika frågor samt ge stöd till verksamhet och externa parter
Hantera beställningar och genomföra förändringar enligt etablerade processer, inklusive uppgraderingar och löpande underhåll
Bidra i teknisk kravspecificering och ta fram tekniska lösningsförslag för ny- eller vidareutveckling av system och/eller IT-tjänster
Medverka i tester, exempelvis funktionstester vid felsökning och vidareutveckling
Säkerställa god förvaltningsdokumentation, exempelvis nätverksritningar, systemdokumentation och driftrutiner
Arbeta med IT-säkerhetsrelaterade frågor för att säkerställa konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet enligt kravställning
KravMinst en av följande certifieringar: CCNA, CCNP, CCIE
Minst 2 års arbetslivserfarenhet, de senaste 5 åren, som nätverkstekniker, av arbete inom en medelstor till stor nätverksmiljö, med minst 5000 användare och minst 10 siter
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av arbete inom high availability-miljöer
Flytande svenska i tal och skrift
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeMinst 2 av följande certifieringar: CCNA, CCNP, CCIE eller liknande
Minst 2 års erfarenhet av nätverksautomation (Ansible, Python, Catalystcenter eller motsvarande verktyg)
Minst 1 års praktisk erfarenhet av livscykelhantering av central infrastruktur
Minst 1 års erfarenhet av arbete med system för skyddsvärd eller säkerhetsskyddsklassificerad informationSå ansöker du
