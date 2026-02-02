Naturvärd
2026-02-02
, Eda
, Arvika
, Bengtsfors
, Åmål
Dalsland - Nordmarken sjösystem, DANO, ansvarar för tillsynen av kanotturismen och dess lägerplatser i Dalslands Kanal med kringliggande vatten.
Dalsland - Nordmarken sjösystem, DANO, ansvarar för tillsynen av kanotturismen och dess lägerplatser i Dalslands Kanal med kringliggande vatten. Våra naturvärdar ger information till besökare, sköter städning, tillsyn samt underhållsarbete av lägerplatserna med tillhörande eldstäder, toaletter och vindskydd. Tillsynen innebär även att se till att ved finns på lägerplatserna. Du kommer att tillbringa mycket tid till sjöss i någon av våra arbetsbåtar vilket innebär att du får uthärda både strålande sol och strilande regn.
Vi söker nu personal för säsongen 2026. Arbetsperioden sträcker sig från 1 maj till och med september men anställning kan ske hela eller del av perioden. Arbetspassen varierar och arbetet sker både dag- och kvällstid.
Vi söker dig som har ett naturintresse, har hög social kompetens och förutom svenska även kan uttrycka sig i engelska eller tyska. Du måste vara simkunnig och helst ha lägst B-körkort. Innan eventuell anställning kan du komma att behöva göra ett HLR-prov samt bevisa din simkunnighet.
Vill du ha mera information kontaktar du undertecknad på telefon 070 8383949.
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: info@dalslandnordmarken.se
Dano Lenartsfors Kontakt
Ordförande DANO
Owe Lindström owe@dalslandnordmarken.se +46708383949 Jobbnummer
