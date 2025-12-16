nattvärd
2025-12-16
Vi söker efter en eller två nattvärdar för deltidsanställning. Vecko och helgnätter. I arbetsuppgifterna ingår möblering, städning, dukning av frukost, servering och sedvanliga hotellreceptionsuppgifter. Arbetet innebär tunga lyft. Du behöver vara noggrann, flexibel och gilla att arbeta i högt tempo. Då man är själv på natten, krävs att Du är lösningsorienterad och har en god serviceanda .
Då alkoholservering förekommer och Du är ensam på hotellet, och därmed serveringsansvarig ,måste Du fyllt 20 år.
Vi värdesätter personliga egenskaper och utval sker löpande varför tjänsten / tjänsterna kan komma tillsättas tidigare.
Flytande svenska och engelska är nödvändigt då vi har gästkontakt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: jobb@lawema.se Arbetsgivarens referens
