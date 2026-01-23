Nattsjuksköterska
Filipstads kommun / Sjuksköterskejobb / Filipstad Visa alla sjuksköterskejobb i Filipstad
2026-01-23
, Hällefors
, Nacka
, Munkfors
, Kristinehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Filipstads kommun i Filipstad Publiceringsdatum2026-01-23Beskrivning
Nu har du möjlighet att börja arbeta hos oss som nattsjuksköterska!
Vi är ett glatt och trevligt gäng som gärna ser att just du kommer till oss.
Som sjuksköterska hos oss får du ett roligt och varierande jobb och du kommer att göra skillnad varje dag. Ingen dag är den andra lik och du har möjlighet att själv påverka och strukturera upp ditt arbetspass. Vi tar stort ansvar och hjälps åt för att alla ska trivas på jobbet och för att vården ska fungera i Filipstads kommun. Vi är placerade nära varandra och har omvårdnadspersonal i samma lokaler.
Sjuksköterskeorganisationen hos oss består av ca 20 sjuksköterskor/distriktssköterskor som ansvarar för hemsjukvården i särskilt och ordinärt boende samt inom funktionsstöd. Vi ansvarar också för demensteamet som har hand om våra patienter med demenssjukdom i ordinärt boende. I vårt team arbetar även assisterande undersköterskor, med specifik utökad delegering, som lätt finns till hands och stöttar upp efter behov. Hos oss är vi bra på att ta tillvara på den kunskap och erfarenhet vi har tillsammans. Vår ambition är att se det friska hos patienterna samt stötta och vårda i det sjuka. Detta gör vi med hög kvalitet och stort hjärta, vi är övertygade om att just du kan bidra!
En god introduktion är mycket viktigt för att du ska känna dig trygg och säker i din roll som sjuksköterska. Vi anpassar den efter din erfarenhet och behov.Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter. Tjänstgöringen är förlagd till natt. Om du önskar att arbeta mer tid, finns möjligt att utöka tjänsten med arbetspass under dagtid.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska, både erfarna och nyutexaminerade är välkomna att söka. B-körkort är ett krav. Du har ett genuint engagemang, en god kommunikativ förmåga och ett empatiskt förhållningssätt. Du är noggrann och kan på ett effektivt sätt prioritera bland dina arbetsuppgifter.
Villkor
Vid anställning kräver vi ett utdrag från polisens belastningsregister. Utdraget ska gälla arbete inom skola och förskola, även fast du söker jobb inom vårdsektorn. Du kan beställa ett redan nu genom att följa länken nedan, detta är kostnadsfritt.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Om du blir kallad till intervju - ta med ditt belastningsregister och visa upp!
Urval och intervjuer sker fortlöpande.
Frågor?
Kontakta vikarierande enhetschef Jill Hååkman på 0590-60 88 53.
Varmt välkommen med din ansökan!
I Filipstad möter du en lugn miljö och en vacker natur. Vi erbjuder ett aktivt föreningsliv och möjlighet till många fritidsaktiviteter såväl kulturella som sportaktiviteter. Filipstads kommun är en stor arbetsgivare med ca 1 100 tillsvidareanställda. Här satsar vi på våra medarbetare, till exempel genom att erbjuda ett brett utbud av kostnadsfri träning och friskvårdsaktiviteter, läs mer om detta på www.filipstad.se/friskvard
Leva i Filipstad är lätt! Läs mer om hur du kan få ut mer av livet genom att arbeta och bo i Filipstad på https://movetofilipstad.se/Vi
har även goda pendlingsmöjligheter med buss (Exempelvis Filipstad - Karlstad).
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/3". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Filipstads kommun
(org.nr 212000-1876) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen , Hälso och sjukvård, Hemsjukvård Kontakt
Jill Hååkman 0590-608853 Jobbnummer
9702289