Nattjänst Behandlare, Klara HVB
2025-12-14
På Klara HVB tar vi emot barn och unga i åldern 9 - 15 år vilka är i behov av stöd och behandling i heldygnsvård. De placerade barnen och ungdomarna har särskilt omfattande social beteendeproblematik som visar sig genom att den unge har svårigheter att reglera känslor, oro/ångest samt har svårigheter med att skapa relationer och samspela med andra. Det är inte ovanligt att den unge har en neuropsykiatrisk diagnos samt en historik av bristande skolgång och svårigheter i sociala sammanhang. Även inslag av kriminalitet och riskbruk kan finnas.
Metoder och verktyg utöver miljöterapi som används på Klara är t e x ESTER-metoden som används för att kartlägga risk- och skyddsfaktorer, skattningsverktyg liksom Feedback Informed Treatment (FIT) för att mäta vilken effekt behandlingen har haft för de inskrivna.
Klara är en del av VoB Syd som drivs på samhällsnyttig grund utan vinstsyfte. Ägare är Kommunalförbundet VoB Kronoberg och Skånes Kommuner. VoB är känt för kundfokus, kvalitetstänkande och förståelse för socialtjänstens situation. Med utgångspunkt från beprövade och kunskapsbaserade metoder bidrar våra verksamheter till förändring som gör skillnad i klienternas liv.
Vår företagskultur kännetecknas av en hög grad av delaktighet och ömsesidig respekt där arbetsglädje och laganda uppnås. Vi erbjuder bl. a kontinuerlig kompetensutveckling och subventionerad friskvård.
Bolaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015 och några verksamheter är även certifierade i enlighet med HVB-standarden SS41000:2018.
Inom VoB:s verksamheter är arbetstiden rökfri och du behöver ha B-körkort.
Inför en ev. anställning inhämtar arbetsgivaren utdrag från misstanke- och belastningsregistret.
Kollektivavtal: AB/HÖK, vård och omsorg
Vill du vara med och bidra till att våra barn och unga får bra förutsättningar för trygga kvällar och nätter på Klara?
Att arbeta på natten innebär att ansvara för det miljöterapeutiska arbetet under kvälls- och nattetid. Genom fungerande rutiner, skapar du en lugn och trygg miljö för klienterna. Du finns till hands och ger stöd och omvårdnad som kan finnas i stunden.Vid behov genomför du stödsamtal på natten och delar ut medicin utifrån egenvård.I dina arbetsuppgifter ingår vidare olika former av praktiska och vardagliga sysslor såsom matlagning, städning och annat underhåll av enheten. Du genomför även observationer på klienter och dokumentera dessa genom journalföring.Vid akuta behov kan du komma att ha kontakt med nätverk, olika professionella som socialtjänst/BUP/läkare/god man etc. Utöver din närvaro på natten har du en kollega som har sovande jour på enheten och som finns tillhands vid behov.
Du som söker tjänsten är trygg, stabil och arbetar bra med andra människor samtidigt som du har förmåga att arbeta självständigt. Du kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Vi förväntar oss att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.Du relaterar till andra människor på ett lyhört och smidigt sätt och du tar också ansvar för att hantera och hitta lösningar på situationer som kan uppstå under natten.Du har minst en tvåårig eftergymnasial utbildning eller en utbildning som motsvarar detta Utbildningen ska vara inriktad mot socialt arbete, socialpedagogik, beteendevetenskap eller annat relevant ämnesområde
Du har tidigare erfarenhet av nattarbete inom vård och omsorgsområdet liksom erfarenhet av behandlingsarbete med barn och ungdomar med neuropsykiatrisk problematik vilket är särskilt meriterande. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.
Vi är nu i behov av ett flertal personer som är intresserade av att arbeta natt hos oss! Ersättning
Månadslön
