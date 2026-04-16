Nätplaneringsingenjör
Nordion Energi AB / Elektronikjobb / Falköping
2026-04-16
Vi söker en analytisk och drivande Nätplaneringsingenjör/Elkraftsingenjör som vill vara med och utveckla och optimera ett elnät i förändring. I takt med elektrifiering, ökad efterfrågan och nya krav på leveranssäkerhet får du en central roll i att säkerställa ett robust, effektivt och framtidssäkrat elnät. I rollen arbetar du både operativt och strategiskt, från analyser av dagens nät till planering av morgondagens investeringar. Du bidrar med teknisk expertis, driver utredningar och är med och utvecklar arbetssätt, strukturer och långsiktiga strategier.
Ditt anställningserbjudande Hos oss får du vara med och göra verklig skillnad. Tillsammans med engagerade och kunniga kollegor bidrar du till energiomställningen och till att utveckla vår bygd - på riktigt. Här kombineras teknik och samhällsnytta med gemenskap, utveckling och arbetsglädje.
Vi tror på människor och på långsiktig utveckling. Därför erbjuder vi individuellt anpassade utvecklingsplaner, möjlighet att växa i din roll och en flexibel arbetsmiljö i moderna lokaler Falköping. Hos oss ska det vara möjligt att både prestera och må bra.
Hälsa och välbefinnande är en självklar del av vårt sätt att arbeta. Vi erbjuder friskvårdsförmåner och en arbetsmiljö där vi stöttar varandra, hjälps åt och skapar trygghet i vardagen. Du möts av öppna, prestigelösa kollegor och ett klimat där olika perspektiv tas tillvara.
Kort sagt: en arbetsplats där du trivs, får varierade arbetsdagar och möjlighet att ta ansvar med blicken riktad mot framtidens teknik och lösningar.
Dina arbetsuppgifter Som Nätplaneringsingenjör ansvarar du för att analysera, utveckla och optimera elnätets funktion och prestanda. Du arbetar nära drift och projekt och är en viktig del i att säkerställa hög leveranskvalitet och kostnadseffektiv utveckling. Vi är involverade i tidiga skeden av nya anslutningar där vi genomför nätutredningar, tar fram och fastställer tekniska villkor samt genomför förstudier för kommande investeringsprojekt. I dessa projekt fungerar vi även som beställarrepresentanter. Vi ansvarar dessutom för framtagande av myndighetsrapportering.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att:
Ta fram drift- och belastningsanalyser
Optimera kopplingslägen, effektflöden och nätförluster utifrån tekniska och affärsmässiga mål
Genomföra förstudier och nätutredningar och simulera framtida påverkan på elnätet
Följa upp elkvalitet och analysera mätvärden
Delta i förbättringsarbete, samt utveckla rutiner och arbetssätt
Bidra till framtagning av myndighetsrapporter
Bidra till framtagning långsiktiga investeringsstrategier och årliga investeringsplaner
Värt att veta Idag består Nätutveckling av sju medarbetare, varav två är placerade i Falköping och fem i Dalarna. Inom Nätutveckling arbetar vi för att på sikt verka inom samtliga elnätsområden som ingår i Nordionkoncernen. Vår Elnätsverksamhet omfattar elnäten inom Falbygden och Dala Energi. I Falköping där denna tjänst är placerad så är vi 28 anställda varav 20 inom elnät. Kontoret är nyligen renoverat och vi har en modern och mycket trivsam arbetsmiljö. Kontoret har ett mycket bra läge med närhet till järnvägsstationen. Din chef Dan som är chef för Nätutveckling är placerad i Leksand.
Våra förväntningar Vi söker dig som:
har erfarenhet av arbete inom elnät, exempelvis nätplanering, drift eller analys
har relevant utbildning inom elkraft
har god förståelse för elnätets uppbyggnad, funktion och regelverk
är van att arbeta med analyser, simuleringar och tekniska systemstöd
behärskar flytande svenska, både i tal och skrift
Som person är du analytisk, strukturerad och har ett starkt driv att förbättra och utveckla. Du trivs i en roll där du får kombinera teknik, analys och samarbete, och där du bidrar till både operativa lösningar och strategiska beslut.
Ansökan Vi arbetar med löpande urval vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi hoppas därför att du söker tjänsten så snart som möjligt. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-13
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordion Energi AB
